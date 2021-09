Los memes del "carrito de hot dogs" de J Balvin y su pelea con Residente

El pasado martes, 28 de septiembre, después de que se lanzara la lista de nominaciones para la edición número 22 de los Latin Grammy, el cantante urbano J Balvin no quedó satisfecho y envió varios mensajes de molestia ante los premios.

Sin embargo, lo que causó conmoción entre los internautas no fueron los tweets del cantante, sino la respuesta que en las últimas horas le dio Residente, quien comparó la música de J Balvin con un "carrito de hot dogs".

Aunque el reguetonero se encuentra nominado a "Canción del Año" con "Agua", esto fue lo que dijo:

“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, dijo en la publicación.

Y añadió: "Los que tienen poder en el género, NINGUNO DEBERÍA IR. Es decir, todos porque somos un movimiento".

Luego, el cantante Residente, conocido por ser el vocalista de Calle 13, le respondió en un video en el cual comparó la música del reguetonero con un "carrito de hot dogs".

El reparto de galletas que le dedica Residente a J Balvin es para enmarcarlopic.twitter.com/XU9mTXPN55 — Javi Sánchez Glez. (@javisanchezglez) September 30, 2021

Este comentario en particular ‘estalló’ las redes sociales y los internautas no esperaron para hacer sus comentarios y sus memes sobre la comparación que hizo el artista.

"Tienes que entender José, es como si un carrito de 'hot dogs' se molestara y se en... porque no se puede ganar una estrella Michelín (...) Te explico pa' que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín", afirmó Residente.

La pelea atrajo la atención de millones de usuarios, quienes opinaron sobre el tema con humor.

“Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque a diferencia de ti escribe sus canciones”, señaló el puertorriqueño en el video.

Los Latin Grammy se celebrarán el próximo 18 de noviembre en Estados Unidos y harán un homenaje a la vida artística de Rubén Blades en el MGM Grand Garden de Las Vegas.