Los misterios del inesperado y mastodóntico viaje de una manada de elefantes en China

Reuters Esta manada de elefantes en China ha dejado completamente atónitos a los científicos.

Los elefantes son por naturaleza ferozmente inteligentes y los expertos que los estudian día a día ya saben mucho sobre ellos. Sin embargo, una manada en China ha dejado completamente atónitos a los científicos de todo el mundo.

No es inusual que los elefantes se muevan distancias pequeñas. Pero esta manada ha estado recorriendo China durante más de un año.

Los elefantes se han alejado casi 500 km, una caminata gigantesca, desde su hábitat original.

Se cree que comenzaron su viaje la primavera pasada desde la Reserva Natural Nacional de Xishuangbanna en el suroeste del país, cerca de la frontera con Myanmar y Laos.

Comenzaron a moverse hacia el norte y en los últimos meses, han aparecido en varias aldeas, pueblos y ciudades.

Se les ha visto derribando puertas, asaltando tiendas, "robando" comida, jugando en el barro, bañándose en un canal y tomando una siesta en medio de un bosque.

También se les ha visto arrasando con cultivos que encuentran a su paso y merodeando por las casas de la gente; en una ocasión, incluso se les vio haciendo fila en un patio para beber agua, abriendo con éxito un grifo con sus trompas.

Se cree que han comenzado a moverse hacia el sur nuevamente y fueron vistos por última vez en Shijie, una localidad cerca de la ciudad de Yuxi, en la provincia de Yunnan.

No está claro si van de regreso, ni por qué se embarcaron en este viaje que ya es recorrido más extenso que se conozca de elefantes en ese país. Tampoco se sabe qué vendrá después.

Científicos desconcertados

"La verdad es que nadie lo sabe", dijo a la BBC Joshua Plotnik, profesor asistente de psicología de elefantes en Hunter College, City University of New York, al ser preguntado sobre las causas de este desplazamiento.

"Es casi seguro que está relacionado con la necesidad de recursos (comida, agua, refugio) y esto tendría sentido dado que en la mayoría de los lugares donde viven los elefantes asiáticos en estado salvaje hay un aumento en las perturbaciones humanas que conducen a la fragmentación del hábitat y la pérdida y la reducción de recursos", agrega.

Plotnik agregó que el movimiento podría tener algo que ver con la dinámica social del grupo.

Los elefantes son matriarcales y la hembra más vieja y sabia lidera el grupo de abuelas, madres y tías junto con sus hijos e hijas.

Después de la pubertad, los machos se separan y viajan solos o se unen en grupos con otros machos durante un breve período de tiempo. Solo se reúnen temporalmente con las hembras para aparearse antes de irse nuevamente.

Sin embargo, esta manada se formó como un grupo de 16 o 17 elefantes, incluidos tres machos.

Dos machos se despegaron del grupo un mes después y el otro se alejó a principios de este mes.

"Esto no es inusual, pero me sorprende que se haya quedado tanto tiempo. Probablemente fue porque se encontraban en un territorio desconocido. Cuando los vi entrar en un pueblo o aldea, se estaban moviendo muy juntos, eso es una señal de estrés", dijo Ahimsa Campos-Arceiz, profesor e investigador principal del Jardín Botánico Tropical Xishuangbanna.

Los elefantes tienen un comportamiento más parecido al de los humanos que otros mamíferos y experimentan una variedad de emociones como la alegría de nacer, el dolor de la muerte y la ansiedad en un territorio desconocido.

Los investigadores también se sorprendieron cuando dos de las elefantes hembras dieron a luz en el viaje.

"Los elefantes tienen hábitos y son muy rutinarios, es inusual que se muden a nuevas áreas cuando están a punto de dar a luz; tratan de encontrar el lugar más seguro que pueden", dijo a la BBC Lisa Olivier de Game Rangers International, una organización de conservación de la vida silvestre con sede en Zambia.

Reuters Las fotografías de los elefantes durmiendo se hicieron virales en todo el mundo.

Olivier dice que las famosas imágenes de los elefantes durmiendo juntos también son inusuales.

"Normalmente los bebés duermen en el suelo y los más grandes se apoyan en un árbol o en un montículo de termiteras. Porque son tan grandes, que si hay algún tipo de amenaza les toma demasiado tiempo levantarse y acostarse pone mucha presión sobre su corazón y sus pulmones", dijo.

"El hecho de que estuvieran acostados sugiere que estaban exhaustos, totalmente aniquilados, todo debe ser tan nuevo para ellos. Gran parte de su comunicación es un sonido infrasónico, la vibración de sus pies, pero en los pueblos y ciudades están escuchando los sonidos de los vehículos", agregó.

Hábitats más pequeños

Los científicos coinciden de forma unánime en que esto no es una migración porque los animales no siguen una ruta fija.

Sin embargo, China es uno de los pocos lugares del mundo donde la población de elefantes está creciendo gracias a extensos esfuerzos de conservación.

Las autoridades han tomado medidas enérgicas contra la caza furtiva y, como resultado, la población de elefantes salvajes en la provincia de Yunnan ha pasado de 193 en la década de 1990 a unos 300 en la actualidad.

Getty Images Los elefantes ya han recorrido más de 500 kilómetros.

Pero la creciente urbanización y la deforestación han reducido los hábitats de los elefantes. Por ello, los expertos creen que podrían estar buscando un nuevo hogar con mejor acceso a los alimentos.

Estos gigantes de la jungla son unas impresionantes máquinas de comer, unos esclavos de sus entrañas, por lo que pasan gran parte de sus vidas buscando los 150 a 200 kg de comida que necesitan todos los días.

Seguimiento aéreo

Los expertos están contentos de que el inusual viaje de los elefantes no haya provocado enfrentamientos peligrosos con los humanos. Hay otros aspectos positivos.

Los drones que las autoridades han desplegado para monitorear a los elefantes han brindado a los investigadores una gran cantidad de información de calidad sin molestar a los animales. Y han ofrecido a un público emocionado fotografías inolvidables.

Olivier también destaca la cooperación entre el gobierno, las autoridades locales y los proyectos de conservación para proteger al rebaño.

Reuters China ha usado drones para hacer seguimiento a los elefantes.

En los últimos meses, los funcionarios han estado colocando cebos de comida y bloqueando carreteras con camiones para redirigir a los elefantes a un lugar seguro.

"Me complace que el enfoque no sea muy intrusivo. Un error muy común es tratar de decirles a los elefantes lo que deben hacer. Los elefantes no evolucionan para que se les diga qué hacer. Cuando tratamos de decirles lo que deben hacer mientras recorren largas distancias podemos crear muchos comportamientos agresivos ", dijo Campos-Arceiz.

Los medios chinos han estado monitoreando al grupo de elefantes a diario. Y la manada se ha convertido en un éxito en las redes sociales.

Toda la atención generada por esta movilización ha aumentado la conciencia y la sensibilidad sobre la difícil situación de los elefantes en peligro de extinción en el país y es probable que el interés mundial tenga efectos de largo alcance.

"Esta atención y exposición ayudarán a la conservación en todo el mundo", según Olivier.

