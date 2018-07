Los tuits por los que Disney despidió al director de "Guardianes de las Galaxias", James Gunn

Getty Images James Gunn trabajó en "Guardianes de las Galaxia" y en "Los Vengadores".

"Indefendibles".

Así calificó la productora de cine Walt Disney Studios los tuits del ahora exdirector de la película "Guardianes de la Galaxia", James Gunn.

Disney decidió el viernes apartar a Gunn de la dirección de la tercera parte de la película después de la divulgación en las redes sociales y medios de comunicación de tuits antiguos con contenido ofensivo.

El cineasta estadounidense se disculpó por los mensajes en los que hacía bromas sobre pedofilia y violación aunque la productora decidió despedirlo de todos modos.

"Las actitudes ofensivas y las declaraciones descubiertas en Twitter de James son indefendibles", dijo en un comunicado el director de Disney, Alan Horn.

"(Son) inconsistentes con los valores de nuestro estudio", añadió.

Carrera

Getty Images La tercera parte de la saga "Guardianes de la Galaxia" estaba previsto que comience a filmarse en 2019.

James Gunn escribió y dirigió las dos primeras películas de " Guardianes de la Galaxia " , protagonizadas por Chris Pratt, Zoe Saldana y Bradley Cooper.

La primera entrega fue una de las películas más exitosas de Marvel, ganando más de US$771 millones en la taquilla mundial.

Gunn también trabajó en la exitosa serie "L os Vengadores " .

En una serie de tuits publicados el viernes Gunn se refirió a la controversia que rodeaba sus viejas publicaciones.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1020154776539967489

https://twitter.com/JamesGunn/status/1020154777525575682

"Muchas personas que han seguido mi carrera saben que cuando comencé, me veía como un provocador, haciendo películas y contando chistes que eran escandalosos y tabú. Como he discutido públicamente muchas veces, como me he desarrollado como persona, también lo ha hecho mi trabajo y mi humor", escribió.

"Soy muy, muy diferente de lo que era hace unos años", escribió en otro tuit.

"Me disculpo por ese humor que lastimó a la gente. Realmente me sentí mal", agregó.

La polémica

Los antiguos tuits, que fueron borrados de la cuenta de James Gunn, salieron a la luz en el sitio web de noticias estadounidense The Daily Caller .

Se trata de publicaciones que van desde 2008 a 2011 en donde hace bromas sobre el Holocausto, las personas con SIDA, pedofilia y violaciones.

El resurgimiento de esos comentarios provocó un revuelo entre conservadores estadounidenses que pidieron que Gunn fuera separado de Disney.

Pero el director de cine también recibió palabras de apoyo.

Getty Images Bautista es conocido por sus papeles en Spectre y Blade Runner.

El actor Dave Bautista, quien interpreta a Drax el Destructor en "Guardianes de la Galaxia", dijo en Twitter que no estaba de acuerdo con la decisión de despedir a Gunn.

https://twitter.com/DaveBautista/status/1020502763430559744

"Tengo más para decir, pero por ahora todo lo que diré es esto ... @JamesGunn es una de las personas más cariñosas, afectuosas y bondadosas que he conocido. Es gentil y amable, y se preocupa profundamente por las personas y los animales. Cometió errores, todos lo hacemos. No estoy de acuerdo con lo que le está pasando", escribió.

La publicación de Bautista mostró una clara división en las redes sociales, con algunas personas que aplaudían al actor por su postura, mientras que otras eran más críticas.

Getty Images James Gunn se disculpó, pero Disney decidió apartarlo de la dirección de la película.

Bautista no fue el único actor de Hollywood que se expresó en defensa de Gunn.

David Dastmalchian, quien interpreta a Kurt en la películas de Marvel "Hombre Hormiga", trabajó previamente con Gunn en su film de terror de 2016 "The Belko Experiment".

Aunque no se refirió directamente a la controversia, publicó una foto suya con Gunn en Instagram y escribió: " U na de las personas más increíbles que conozco".

https://www.instagram.com/p/Blegfk4B5ZK/

En el último tiempo James Gunn ha sido un abierto crítico del presidente Donald Trump.

A principios de este mes, acusó al líder estadounidense de "traición" por los comentarios que hizo en una cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

No está claro quién lo reemplazará en "Guardianes de la Galaxia III", que supuestamente se rodará en 2019.

