Luisito Comunica convierte auto deportivo en taxi de la Ciudad de México

La amistad entre Luisito Comunica y Juan Bertheau es una de las más populares en internet al hacer una mancuerna que fusiona la creatividad y gustos extravagantes de cada uno. Bertheau es aficionado a los tenis y vehículos de lujo; mientras que Luisito disfruta de adaptar cosas o situaciones a contextos poco comunes, teniendo como resultado aventuras que se vuelven virales en la red y le dan la vuelta al mundo en cuestión de horas.

Justo como sucedió con su hazaña más reciente, en la que transformaron un deportivo, cuyo valor ronda los 3 millones de pesos, en un taxi de la CDMX.

El único GTR convertido en taxi

A través de su perfil en Instagram, Juan Bertheau compartió las imágenes del resultado final de un Nissan GTR convertido en un “taxi rosita” de la Ciudad de México.

Para conseguirlo, los youtubers sometieron al deportivo a una profunda “tuneada” que consistió en cambiar la hojalatería que originalmente era naranja, para darle una tonalidad dividida entre rosa mexicano y blanco. Ambos colores en textura brillante.

Cada detalle fue pensado para replicar a la perfección estos transportes que se ven a diario a lo largo de toda la ciudad. Se colocaron las conocidas calcomanías con los datos de circulación sobre el cofre y a lo largo del auto. También añadieron el faro luminoso de “TAXI” en el toldo, y uno más en el parabrisas que indica si está libre o lleva pasajeros a bordo.

Por último, para darle más realismo y así poder representar un taxi chilango a la perfección, cubrieron los asientos con playeras del Club América, el volante con una funda de estampado tribal, un par de zapatos de bebé, un colgante de dados en el retrovisor y hasta una calcomanía de Taz, el personaje de los Looney Tunes, colocado sobre una estampa más con la leyenda Tsuru, modelo que principalmente se ha utilizado durante años para este tipo de transporte público.

Una tuneada convertida en homenaje

Con toda esta transformación, el Nissan GTR quedó perfectamente camuflado como un taxi más de los miles que circulan en la CDMX, y de no ser por su peculiar y sofisticado diseño, hasta podría pasar desapercibido. No obstante, las oportunidades de abordar un servicio así son escasas, por no decir imposibles, ya que este modelo tiene un valor que ronda los 114 mil dólares, es decir, cerca de 3 millones de pesos, por lo que difícilmente sería acondicionado para este propósito.

Y es que este vehículo cuenta, entre otras características, con doble cargador Turbo de 565 HP, un sistema de tracción integral que originalmente fue desarrollado para competencias, pantalla multifunción de 8 pulgadas, rines de aluminio de 20 pulgadas, bolsas de aire con sensores capaces de ajustar el nivel de inflado y una transmisión de 6 velocidades con doble embrague.

La realidad es que este proyecto consistió en una idea más de esta dupla de youtubers, quienes se divierten ideando videos divertidos y poco comunes para crear el contenido de sus respectivos perfiles. En esta ocasión, la mente maestra detrás de este taxi de lujo fue Juan Bertheau, quien mencionó que el propósito de esta transformación se realizó como homenaje a los conductores que diariamente se encargan de transportar a miles de personas, y subió a su canal de YouTube el proceso de renovación de este Nissan, consiguiendo reunir casi 1 millón de views en solo dos días, así como cientos de comentarios en los que le pedían a Berth hacer un video en el que se usara el Nissan como taxi, brindando servicio en diferentes puntos de la ciudad, esto para ver la reacción de su parte.