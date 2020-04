Memes: poniéndole humor a la cuarentena (+una buena compilación)

Las consecuencias por la pandemia del coronavirus (COVID –19) en El Salvador pueden afectar emocional, sentimental y mentalmente a las personas. Los memes que circulan en las páginas web o en las diferentes redes sociales podrían ser una herramienta para procurar beneficios y mejor el ánimo de todos.

“Los memes podrían ser positivos, todo y cuando los mismos brinden un toque de alegría a una crisis. Ayudarían a cambiar un poco un estado psicológico de paranoia disminuyendo esa situación, bajando la angustia y reduciendo la ansiedad, estados que se pueden producir por una situación como la que estamos viviendo”, explica Marcela González, psicóloga clínica y educadora.

De acuerdo a la profesional, los memes pueden ayudar a llevar un poco mejor el ambiente de la cuarentena por la crisis actual, los cuales pueden abonar a que esta situación no sea tan paranoica, pero sin perder de vista que los memes deben ser positivos.

Un meme de buen gusto contribuye a producir mayores efectos positivos a nivel biológico.

“Pienso que mientras y cuando el meme no tenga una intención de ofender o dañar la integridad de una persona es aceptable, porque lo importante es que la risa es una de las emociones que produce mayores efectos positivos al nivel biológico de las personas, entre más nos riamos menos enfermedades, menos angustia y estrés”, señala González.

La situación creada por la crisis sanitaria conlleva a vivir momentos diferentes y fuera del ritmo de vida habitual, para lo cual la especialista recomienda crear espacios de esparcimientos, compartir, usar la creatividad, aprovechar los memes con alegría, escuchar música y hablar sobre el estado de ánimo, con la finalidad de evitar llegar a momentos caóticos y estresantes.

“Los memes pueden ayudar al ánimo, pero dependiendo de qué tipo sean, porque si son memes que pueden causar un daño social o psicológico a otras personas no es prudente, ni aceptable. Por ejemplo, hacer un meme burlándose de una persona que esté sufriendo de coronavirus o que crea una sensación de incertidumbre, este tipo de memes en lugar de fomentar el positivismo, fomentan el temor y las dudas, yo creería que esos no son positivos”, indica González.

En tiempos de cuarentena es importante tener la mente positiva y disfrutar del lado cómico de los memes.

Para la psicóloga es importante que las personas vean esta situación de cuarentena con esperanza y no con tragedia. “Saber que Dios está controlando al mundo y la situación, no es momento de tener pensamientos fatalistas, eso no va a ayudar y no es saludable para cualquier ser humano”, enfatiza.