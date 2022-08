Mensajes aterradores, templos y otros secretos revelados por sequía en el mundo

Debido al cambio climático, las sequías tienen cada vez más presencia en el mundo. Según la página web de la Organización de las Naciones Unidas, entre los años 2000 y 2019, esta anomalía ha perjudicado a más de 1.400 millones de personas.

Sin embargo, de acuerdo a especialista, la sequía que se vive actualmente es de las más fuertes registradas en los últimos tiempos. De hecho, para hacerse una idea, ha dejado al descubierto miles de objetos históricos, armas y hasta huellas de dinosaurios.

Estatuas ocultas

La sequía llegó a China cuando el río Yangtzé, también conocido como el río azul, disminuyó sus aguas durante el mes de agosto de 2022. No obstante, el cambio climático no solo afectó la temperatura, sino que expuso lo que sería una de las mayores adquisiciones culturales e históricas del país.

El río azul, que se encuentra en la ciudad occidental Chongqing, escondía una pequeña isla donde se encuentran varias esculturas de la cultura budista.

De acuerdo con el medio ‘Reuters’, son tres estatuas, dos de ellas son pequeñas, que se ubican en una gran roca a mitad de la isla Foyeliang y tienen más de 600 años de antigüedad. La más grande, por su parte, es un monje sentado en un pedestal de loto.

Aunque estos descubrimientos son una gran sorpresa para la humanidad actual, también es una grave preocupación. El Ministerio de Recursos Hídricos de China explicó al medio ‘CNN’: “Está afectando negativamente la seguridad del agua potable de la población rural, el ganado, y el crecimiento de los cultivos.”

Buques de guerra

Para nadie es un secreto que los hallazgos de objetos históricos son una gran aportación a las memorias del mundo, y más cuando son de situaciones que han cambiado el rumbo de la vida actual.

Europa también ha tenido que enfrentar la sequía, la cual ha dejado al descubierto de la población grandes artefactos de las historias bélicas de la década de 1940.

En este caso, fueron varios buques de guerra alemanes llenos de explosivos que se usaron al lado de la ciudad portuaria de Prahovo, en Serbia, durante la Segunda Guerra Mundial.

Según el medio ‘La Vanguardia’, los buques se encuentran entre los cientos de barcos sumergidos a lo largo del tiempo en el río Danubio, cerca del mar Negro desde 1944. Aun así, todavía obstaculizan el tráfico fluvial durante el nivel bajo de las aguas.

Huellas de dinosaurios

Sin duda, los anteriores hallazgos han sido alucinantes; sin embargo, el que viene a continuación dejó con la boca abierta a más de uno.

En Texas quedaron al descubierto huellas de dinosaurio de hace 113 millones de años, las cuales fueron grabadas en el lecho de un río ubicado en el parque estatal Dinosaur Valley.

El superintendente, Jeff Davis, dijo al medio ‘BBC News’: “Las huellas encontradas han sido bautizadas como ‘El camino del Llanero Solitario’, que pertenece a un dinosaurio que caminó por ahí hace más de 100 años”.

De acuerdo con Jeff Davis, se trata de un Acrocanthosaurus, dinosaurio terópodo -caracterizado por sus huesos huecos y sus extremidades con tres dedos funcionales- que existió a mediados del período Cretácico, aproximadamente entre 125 y 99 millones de años.

"Si me ves, llora": el aterrador mensaje escrito en piedra

De acuerdo con el medio alemán ‘General Anzeiger’, a inicios de agosto El Rin, una de las fuentes fluviales más importantes de Europa, bajó siete centímetros de agua. Días después el descenso llegó a ser de 36 centímetros en una sola jornada.

Algunas de las rocas tienen inscripciones que datan del siglo XV. Foto: EFE

Sin embargo, lo que más sorprendió a los habitantes fue que la fuerte sequía dejó al descubierto las llamadas ‘piedras del hambre’. El término usado por los alemanes se refiere a rocas antiguas que han sido grabadas en otros tiempos.

Mensajes aterradores aparecieron marcados en la piedra. Algunos fueron: “Si me ves, llora”, “Quien me vio, lloró. El que me vea, llorará” y “La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca”.

��HILO��



La sequía es tal en Europa que los ríos Rin y Elba están a punto de cerrarse al tráfico fluvial.



El retroceso de las aguas está revelando funestas advertencias de nuestros ancestros grabadas en piedra: las "Hungersteine" (piedras del hambre).



���� pic.twitter.com/V7lMADEq1t — Batallitas (@Batallitass) August 8, 2022

Según expertos, todas las marcas fueron grabadas durante periodos de sequía extrema. De hecho, en el 2018, la ONG ambiental Greenpeace tomó una de estas rocas y escribió sobre ella: “Si me ves es que la crisis climática ha llegado”.