“Mi mamá me encontró mi primera cana a los 7 años”: por qué cada vez más mujeres jóvenes deciden lucir su pelo gris natural

@katedinota Kate dice que los amigos de la escuela la ayudaban a arrancarse las canas en el patio durante el recreo.

Kate Dinota tenía solo siete años cuando su madre le encontró su primera cana.

Cuando tenía 14 años, sin cuestionárselo empezó a teñirse el cabello.

A los 28 años, después de darse cuenta que había gastado alrededor de 1.000 horas y US$18.000 en salones de belleza para cubrir su pelo gris, decidió dejar de teñirse.

Ella es una de las muchas mujeres que aparecen en la cuenta de Instagram Grombre , una comunidad para mujeres de todas las edades que están abandonando la tintura.

Martha Truslow Smith, de 26 años, decidió crear la cuenta después de no encontrar apoyo ni asesoramiento en otros lugares.

La cuenta permite a las mujeres enviar fotos y compartir sus experiencias. Tiene más de 17.000 seguidores (al momento de escribir este artículo) y las imágenes reciben comentarios positivos de apoyo.

"Son las mujeres que todos los días dicen: 'Me siento presionada para no envejecer, pero no voy a seguir ese camino. Voy a ver cómo es mi verdadero yo'", dice.

@Grombre Martha dice que fue "maravilloso" ver florecer a la comunidad que ella ayudó a crear.

Kate, que vive en Nueva York, experimentó mucho escepticismo sobre su decisión de dejar de teñirse.

"La gente me decía: ' ¿ Estás segura? ¿Qué hay de tu carrera? Eres tan joven…' Es ridículo" , dice.

Ella cree que es necesario que haya una mejor representación de las mujeres de pelo gris de todas las edades.

"Cuando las empresas utilizan la cara de mujeres con canas generalmente tienen más de 60 años. Se celebra solo cuando el momento se considera correcto".

El gris es el nuevo rubio

BBC

Parece irónico que, si bien la presión social sobre la apariencia de los jóvenes persiste, el cabello teñido de color gris se ha convertido en una gran tendencia de la moda.

Figuras conocidas como Lady Gaga y Ariana Grande ayudaron a aumentar la popularidad de las mechas plateadas.

La renombrada estilista estadounidense Rita Hazan trabajó con celebridades como Beyoncé y Mariah Carey.

Salones como el de ella vieron un aumento en los pedidos de colores plata y platino en los últimos años, así como otros tonos pastel suaves como el rosa.

Rita Hazan Rita Hazan tiene su propia gama de productos y salón de belleza en Nueva York y es conocida por sus habilidades para aclarar el cabello.

Hazan aconseja no teñir en el hogar para recrear la tendencia al advertir que las celebridades tienen una "producción completa" de profesionales, pelucas y extensiones detrás del pelo increíble que la gente ve en las redes sociales o en la alfombra roja.

"La gente está maltratando su cabello para obtener esa apariencia", dice.

Fue la tendencia plateada la que convenció a Stephanie Tunchez, de Texas, de 30 años, de dejar de teñir su cabello hace dos años y medio.

"Pensé: '¡Guau! Están pagando cientos de dólares en el salón de belleza para lograr este look y yo estoy aquí tratando de ocultarlo".

Su transformación inspiró a su madre a hacer lo mismo: "Ahora somos gemelas y me encanta".

Stephanie Tunchez Stephanie (a la izquierda, con su madre) dice que solo tuvo "comentarios positivos" sobre sus canas.

Historia del pelo gris

Rachael Gibson, conocida como "la historiadora del pelo" en las redes sociales, señala que si bien las tendencias del cabello de las celebridades no son nada nuevo, nuestra reciente "obsesión" por parecer joven sí lo es.

Históricamente, y todavía en algunos lugares, el cabello gris era visto como un símbolo de sabiduría y conocimiento.

A lo largo del siglo XVIII, las elaboradas pelucas y el pelo blanco se convirtieron en furor para la élite europea.

Los colorantes de pelo se utilizaron desde las antiguas culturas egipcia y romana, (sanguijuelas en vinagre o baños de pelo de orina, etc), pero solo surgieron en su forma moderna a finales del siglo XX.

"Por lo general, no se veía como algo que haría una mujer 'respetable' porque había una idea de vanidad e indulgencia en la belleza", dice Gibson.

https://www.instagram.com/grombre/?hl=en

Así como la imagen del "ama de casa perfecta" proliferó en la cultura pop de los años 50, marcas como L'Oréal y Clairol comenzaron a comercializar colores caseros seguros y discretos.

Las empresas de tinturas apuntaban directamente a mujeres que deseaban mantenerse fértiles y jóvenes en su apariencia . En un par de décadas, las marcas orientadas a los hombres harían lo mismo.

"La generación del baby boom eligió no envejecer de la misma manera que sus padres", dice Gibson.

"En la actualidad, tener 50 y 60 años no significa ser una persona mayor de la misma manera que lo era antes".

Bettmann via Getty Antes de las tinturas convencionales, se rumoreaba que la "bomba rubia" de Hollywood, Jean Harlow, usaba lavandina en la década de 1930.

¿Qué hace que nuestro cabello se transforme en gris?

La mayor parte de lo que consideramos canas "prematuras" en realidad no lo son, un testimonio de lo bien que las mujeres ocultaron la realidad en las últimas décadas.

El profesor Desmond Tobin, especialista en pigmentación del cabello y la piel de la Universidad de Bradford en Reino Unido, explica que es perfectamente normal que las personas de origen europeo comiencen a envejecer pasados los 20 años.

Tobin colaboró en un estudio que identificó los genes responsables de varios rasgos del cabello, incluido el encanecimiento.

La investigación encontró que las diferentes razas tienen distintas tasas de envejecimiento promedio. Quienes tienen antecedentes africanos y de Asia oriental tienden a que el cabello se blanquee más tarde.

La investigación demostró que la producción de folículos pilosos puede estar influenciada por factores como las hormonas y el estrés, pero algunas personas tienen una predisposición genética a perder pigmento o calvicie más que otras.

"Días difíciles"

Mientras que los hombres con cabello corto pueden hacer la transición al pelo gris como algo natural, el proceso puede significar años de estrés para algunas mujeres.

Martha dice que abrió la cuenta en Instagram para ayudarse a sí misma y a las demás en esos "días difíciles" de dudar en el proceso.

Shelli Gillis Shelli, que se suscribió a Grombre, cree que las mujeres son juzgadas más duramente que los hombres por el envejecer.

Shelli Gillis, de 46 años, cree que los cambios en los medios de comunicación tienen el potencial de permitir que las mujeres se sientan más seguras de ponerse canosas.

"Creo que veremos a más mujeres con el pelo gris, porque ven un modelo del otro lado", dice.

"Sé que la transición puede ser un camino difícil, pero para mí el destino valió la pena".

