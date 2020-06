Mía Khalifa: la actriz que quiere dejar atrás su paso por la pornografía ya juntó millones de firmas que la respaldan

Mía Khalifa tiene 27 años, pero en un momento de su vida que duró tres meses se dedicó a trabajar para los sitios pornográficos Pornhub y BangBros . Aunque apenas tenía 21 años por ese entonces, la joven ahora quiere cambiar el rumbo de su carrera, por lo que le pide a las plataformas de contenido para adultos que den de baja su material, el más polémico de los cuales incluye escenas de sexo vistiendo un hiyab, el velo que utilizan las mujeres musulmanas.

Según la petición que se hizo a través de Change.org , cientos de miles de usuarios exigen "que se devuelvan sus nombres de dominio, que se eliminen sus videos y se discutan de manera justa en el tribunal los derechos de Khalifa, sin poner a la actriz en una profunda ruina financiera" por los gastos que podría significarle el litigio. En el momento, la petición lleva recibidas 1.378.175 de firmas y la cifra continúa ascendiendo.

En las últimas horas, Khalifa se mostró muy emocionada por el respaldo de miles de desconocidos y contó en Instagram que se encuentra "trabajando en notas de agradecimiento escritas a mano" para todos los que firmaron la petición, titulada " Justicia para Mia Khalifa ".

La petición por los derechos de Mía Khalifa

El escrito publicado en Change.org no es de autorpia de la actriz, sino de una usuaria llamada Kia Flowers y fue desencadenado por una serie de publicaciones en las que Khalifa se mostró muy afligida. Es que en los últimos días, la artista contó que siente un enorme dolor "al recordar que la única impresión de cientos de millones de personas" tienen sobre ella está basada en "los tres meses más bajos, más tóxicos y poco característicos" de su vida.

El 27 de junio último, Mia aclaró en sus redes sociales que su pedido no iba en contra de Pornhub. "Solo quiero que Bangbros deje de ponerme en peligro activamente promocionando mis videos de seis años como si fueran nuevos, haciendo que millones de personas piensen que todavía estoy activo. Las amenazas de muerte son emocionalmente paralizantes, no me he sentido segura incluso yendo sola a la tienda de comestibles en años", explicó.

La petición hecha en la plataforma que promueve distintas causas, manifiesta: " El infame video del yihab recopiló amenazas de muerte de ISIS que hieren a Mia desde el lanzamiento del video en 2014 hasta hoy. Mia asiste a la terapia de manera constante por trauma, angustia emocional y las consecuencias del acoso escolar".