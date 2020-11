Miguel Pita sobre el coronavirus: "Lo ideal para su propia subsistencia sería transformarse en un virus que casi no nos enferme" (y por qué es muy probable que suceda)

View this post on Instagram

"El coronavirus no es un enemigo, es una casualidad, un tropiezo de los muchos que ocurren en la naturaleza. Otros tropiezos maravillosos han llevado a que existamos", dice el doctor en genética y biología celular español Miguel Pita. Y aclara: "Obviamente como ciudadano lo entiendo porque es algo que puso patas arriba al mundo en el que vivimos. Entonces no puedes dejar de mirarlo, de alguna forma inconsciente, como un enemigo". En su último libro, "Un día en la vida de un virus", @pitamig explica qué son los virus, cómo operan y, sobre todo, cómo conviven con los humanos a veces de forma agresiva y a veces, haciendo aportes positivos. En #BBCMundo lo entrevistamos previo a su charla en #HayDigitalQuerétaro, texto que puedes leer completo siguiendo el link en nuestra bio.