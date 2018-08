Modelo con síndrome de Down seduce Nueva York

Nunca antes el lema “Yo puedo”, con el que se define Marián Ávila, había sido tan real como lo es ahora. La española, de 20 años, se convertirá el sábado 8 de setiembre en la primera modelo con síndrome de Down en participar en el New York Fashion Week.

Ese día, Ávila conquistará uno de sus anhelos de toda la vida: seducir con su belleza y su luz las pasarelas de las capitales de la moda del mundo.

Nueva York, Milán, Londres y París eran parte de la lista de ciudades que ella soñaba conquistar. Su fichaje para la Semana de la Moda de Nueva York refresca y democratiza la industria de la moda. Ella se subirá a una de las pasarelas más cotizadas del mundo dos años después de haber debutado como modelo en su natal Madrid, durante un desfile en beneficio de pacientes con fibromialgia, que se alojó en el madrideño Hotel Ritz.

Meses después estuvo en el line-up del Fashion Week de Sevilla y luego modeló en Valencia para el diseñador español Francis Montesinos. Esas fueron las apariciones de Ávila antes de dar su salto a la Gran Manzana.

“Desde siempre quise ser modelo. Cuando era pequeña me di cuenta que quería ser modelo porque me maquillaba con acuarelas. Mi hermana Ángela me decía ‘¡Eso no es para pintarte la cara!’, lo he visto en videos de mi infancia. Mi madre me cuenta que para mi séptimo cumpleaños pedí de regalo ir a la peluquería y hacerme la manicura. Era muy presumida”, contó en una entrevista que concedió en el 2017, cuando celebraba su primer año como modelo.

La carrera de Ávila ha crecido como la espuma en los últimos meses. En Nueva York, la joven llevará a la pasarela el trabajo de la diseñadora Talisha White, que presentará una colección de trajes de gala en el Park Central Hotel 870, en la sétima avenida.

“Estoy trabajando mucho para crecer como persona y poder formar parte de este mundo que es mi sueño. Muchas veces he sentido que la gente no cree en mí, pero a esas personas y a las que sí confían les voy a demostrar que ‘yo puedo’. Ese es mi lema”, refirió Ávila sobre su próxima participación en las pasarelas.

Así misma se describe como una mujer trabajadora, perfeccionista y responsable, tres virtudes que a su criterio le han abierto brecha en la industria.

“Recuerdo mis inicios, en las clases de pasarela quería aprender a caminar con tacones y mis profesores me decían que no se notaba que tuviera el síndrome de Down, que era igual que mis compañeras”, señaló, destacando que sí se siente diferente a los demás, pero no por su condición, sino porque “todos los seres humanos son únicos y distintos”.

Marián Ávila reveló que su diseñadora favorita es la española Ágatha Ruiz de la Prada, con la que espera modelar algún día.

“Me gustan sus diseños, los colores son originales y divertidos y me transmiten alegría. Sería genial poder desfilar con ella pero para eso me tengo que preparar mucho todavía. Otra diseñadora que me gusta es Maya Hansen, sus diseños, sus vestidos, sus corsés… Es muy creativa. También me gustaría trabajar con diseñadores españoles como Jorge Vázquez, Ion Fiz, Patricia Conde, Hannibal Laguna, Desigual, Custo Barcelona... Y diseñadores americanos como Carolina Herrera, Tommy Hilfiger, Óscar de la Renta o Calvin Klein”, detalló.