Moses J. Moseley: muere el actor de The Walking Dead a los 31 años

Getty Images Moses J. Moseley interpretaba al personaje de Mike en la exitosa serie de TV.

Los creadores y actores de "The Walking Dead" rindieron tributo al actor Moses J. Moseley, quien falleció a los 31 años de edad.

Moseley interpretaba al personaje de Mike, una mascota zombi sin brazos de la exitosa serie de terror de televisión.

Jeremy Palko, compañero de elenco, describió a Moseley como un "ser humano totalmente amable y maravilloso".

Addy Miller, también actriz de la serie, dijo que estaba "muy desconsolada al enterarse del fallecimiento de esta alma brillante y amable".

Otra de las estrellas del programa, Melissa Cowan, escribió en Facebook que Moseley era "verdaderamente único", y "siempre era agradable, divertido y [tenía] una sonrisa para iluminar cualquier habitación".

La cuenta oficial de Twitter del programa también ofreció un homenaje.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 ? The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

Comienzos

Moseley nació en Carolina del Sur, en Estados Unidos, y su familia se instaló en Georgia, donde estudió derecho.

Una vez dijo que no planeaba convertirse en actor, pero un día se le acercaron después de clase y le preguntaron si le gustaría aparecer en una película.

Esa película resultó ser "Joyful Noise" (2012), traducida en español como Canción del corazón y "Las chicas del coro", protagonizada por Queen Latifah y Dolly Parton. A eso le siguieron una serie de castings.

Luego obtuvo papeles en "The Hunger Games: Catching Fire" (Los juegos del hambre: en llamas), "Watchmen" *(Los vigilantes) de HBO y la película "Volumes of Blood: Horror Stories" de 2016.

También publicó un libro de citas y eslóganes inspiradores.

La agencia de talentos Avery Sisters Entertainment dijo en un comunicado en Facebook: "Moses fue un actor fenomenal que apareció en películas como The Walking Dead, Queen of the South y American Soul, pero MUCHO más que eso, ¡era una persona INCREÍBLE!"

"Para aquellos que lo conocieron, él era la persona más amable, dulce y generosa que jamás conocerían. ¡Te extrañaremos mucho!".

"Moses era una persona muy talentosa, con una luz brillante a su alrededor", dijo en un comunicado su agente, Tabatha Minchew, de Established Artists,

"Sus amigos, familiares y fans lo extrañarán profundamente. Siempre tenía a su alrededor un energía feliz".

TMZ, la página estadounidense dedicada a las noticias de famosos, informó que su familia lo había reportado como desaparecido la semana pasada y que la policía está investigando las circunstancias de su muerte.

