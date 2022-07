Motociclista argentino amigo del "Mágico" González fue detenido y encarcelado en México cuando trataba de retomar su viaje por el continente americano

El pasado 5 de abril LA PRENSA GRÁFICA publicó la historia del profesor argentino y motociclista viajero Emilio Mendoza, quien iba viajando hacia el norte del continente americano, con la idea de llegar a Alaska. Pero una emergencia familiar lo hizo regresar cuando llegó a la ciudad de Cancún, en México.

Luego de solventar su situación familiar, el pasado 30 de junio, Emilio aterrizó en el aeropuerto "Benito Juárez", de México, pero al momento de llegar a migración fue detenido y junto a personas de otros países fue resguardado en una celda.

Foto / Cortesía

Ahí permaneció 33 horas hasta que fue deportado. Según él, los argentinos no necesitan visa para ingresar a México, por lo que no cree que ese haya sido el problema o impedimento para retenerlo y luego deportarlo. "Ellos no le llaman deportación, sino que rechazo", dijo el hombre de 39 años que viene realizando viajes en moto por diversos países desde el año 2017.



El sudamericano contó a este periódico que estuvo en una celda con otras 24 personas, entre ellos salvadoreños, peruanos, colombianos, turcos, brasileños, indios y árabes. "Éramos 25 y en la celda solo había 8 camas, una ducha y dos sanitarios", agregó. La aerolínea en la que viajaba le mandó alimento en tres ocasiones, pero había que compartirla ya que otras personas que estaban detenidas nunca les llegó comida, dijo.

Foto / Cortesía



El motociclista quiere recuperar su moto y este jueves 7 de junio espera una explicación de su detención en la embajada de México en Buenos Aires, Argentina. "Voy a ver mi situación, ya que el pasaporte no me lo sellaron al llegar a México, por lo que es como que nunca estuve ahí. Quiero ver cómo queda mi situación legal, si podré ingresar a México y cuándo lo podré hacer", amplió.

El argentino logró ingresar un libro a la celda y en las márgenes escribió los momentos que vivió dentro de la celda de retención en el aeropuerto del Distrito Federal. "Voy a escribir algo, un libro o un documento sobre lo que me tocó vivir, ya que nunca había tenido problemas durante mis viajes en motocicleta", declaró.

Foto / Cortesía

Los agentes migratorios le preguntaron sobre su situación económica y según él, les mostró dinero en efectivo y dos tarjetas de crédito. "No fue lo económico, pero violaron nuestros derechos, ya que tenían un máximo de cuatro horas para entrevistarnos y 24 para deportarnos. Además no dieron mayores explicaciones. Había gente que iba a luna de miel y hasta a ellos los detuvieron", dijo.



Durante su paso por El Salvador, Emilio conoció a Jorge "Mágico" González, con quien quedó como amigo y lo invitó para que en una segunda ocasión viniera a El Salvador a jugar un masconcito. "Tengo pendiente el partido con el "Mágico", así es que pronto llegaré para aceptar ese reto", finalizó.