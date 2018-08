Muere Neil Simon, un maestro de la comedia en Broadway y autor de "La extraña pareja"

Reuters El dramaturgo estadounidense Neil Simon en una imagen de 2006.

El célebre guionista, productor y escritor estadounidense Neil Simon murió este domingo a los 91 años por complicaciones relacionadas con una neumonía.

Simon, maestro de la comedia cuyas obras se representaron en Broadway con gran éxito durante décadas, ganó fama internacional por la creación de trabajos tan reconocidos como "La extraña pareja" o "Descalzos por el parque".

"Algunos dicen que es el mejor dramaturgo desde Shakespeare", dijo en su momento la estrella de "Descalzos por el parque", Robert Redford.

Simon fue un autor extremadamente prolífico. estrenando al menos una obra al año durante gran parte de su carrera.

Muchas de las grandes estrellas estadounidenses de hace décadas protagonizaron sus películas, como Walter Matthau y Jack Lemmon en "La extraña pareja" (1968).

Su concepto de la comedia

Simon nació en el Bronx de Nueva York en 1927.

Su niñez en una familia judía en la ciudad de los rascacielos aparecería proyectada en numerosas ocasiones en sus obras de cine y teatro.

La profundidad psicológica de algunos de sus trabajos puede deberle algo a sus propias experiencias dolorosas a temprana edad, especialmente la tormentosa relación entre sus padres.

Después de escribir comedias para la radio en la década de 1940, probó a trabajar para la televisión antes de recurrir a Broadway y al cine.

Entre los reconocimientos que recibió durante su carrera está un premio Tony como Mejor dramaturgo en 1965 por "La extraña pareja" o un premio Pulitzer para Drama en 1991 por "Perdido en Yonkers".

Reuters Simon recibió numerosas nominaciones a los Oscar y a los Tony durante su carrera.

"Cuando era un niño, me subí a una cornisa de piedra para ver una película al aire libre de Charlie Chaplin", recordó Simon para la revista Life .

"Me reí tanto que me caí, me abrí la cabeza y me llevaron al médico, sangrando y riendo... Mi idea del máximo logro de una comedia es hacer que todo el público se caiga al suelo, retorciéndose y riéndose tanto que algunos de ellos se lleguen a desmayar", aseguró.

Y analizando su carrera, es más que probable que lo consiguiera.

