Muere Pau Donés, cantante de la banda Jarabe de Palo

El cantante de la banda española Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció este martes a los 53 años después de una larga batalla contra el cáncer, según confirmó su familia en un comunicado.

El grupo y su vocalista saltaron a la fama a mediados de los años 90 con canciones como "La flaca" o "Depende". Su estilo sencillo, alegre e intimista estaba influenciado por la rumba catalana y por la música latina.

"Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles", dijo su familia, en un mensaje en el que también agradecieron "al equipo médico y todo el personal" de los hospitales de Barcelona donde le trataron.

Larga batalla contra el cáncer

El cantante padecía cáncer de colon desde agosto de 2015.

Desde entonces, su actividad en los escenarios ha sido intermitente.

La operación y la quimioterapia le obligaron a cancelar su gira en España y Latinoamérica en 2015, pero en la primavera de 2016 anunció que estaba "limpio". Menos de un año después, en febrero de 2017, tuvo un recaída.

Pau Donés en enero de 2012.

Sin embargo, Donés volvió a los escenarios y sacó un nuevo libro disco por sus 50 años, hasta que en julio de 2018 anunció que Jarabe de Palo cesaba su actividad musical de manera indefinida a partir del 1 de enero de 2019.

"Sed felices porque la vida es urgente y hay que vivirla a tope", dijo en un emotivo video que tituló "¡Adiós pero hasta luego!"

Dijo que lo hacía para pasar más tiempo con su hija.

"La vida de músico me encanta, pero es un disparate. Te metes en una ola y al final es ella la que te lleva a ti y no tú a ella", contó en una entrevista en 2019 con el diario catalán El Periódico.

Donés el 24 de junio de 2019.

"Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al cole. Pero aquí estamos otra vez, con 90 bolos (conciertos) este año, y preparando un libro, y un disco…, pero con la idea clara y definitiva de parar".

Sin embargo, no lo hizo. De hecho, hacía poco que había vuelto a hacer música y estaba trabajando en un nuevo álbum, "Traga o escupe", editado a finales de mayo, del que había publicado un videoclip en el que precisamente aparecía junto a su hija Sara.

El primer sencillo del álbum, "Eso que tú me das", tiene la siguiente letra: "Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí ahora, sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida".

Fue su reaparición pública tras 15 meses de silencio.

Música llena de optimismo

La música de Donés estaba llena de optimismo y sencillez.

Comenzó pronto en el mundo de la música a los 15 años de la mano de su hermano Marc, con quien tocó en los grupos J & Co. Band y Dentaduras Postizas.

Licenciado en Económicas, Pau Donés trabajó como modelo y tuvo una empresa de atrezzo antes de saltar a la fama.

Octubre de 2005, en Ciudad de México.

Su primer éxito musical con Jarabe de Palo, fundado por él mismo, llegó en 1996 con "La Flaca", una de las canciones más representativas de la banda, compuesta por Donés y ambientada en La Habana.

El tema, que se popularizó en España gracias a la campaña publicitaria de una marca de tabaco, se convirtió en una referencia del rock en español y le hizo célebre. Donés tenía entonces 30 años.

Otros grandes éxitos del grupo fueron "Depende" (1998), "De vuelta y vuelta" (2001) o "Bonito" (2003), una oda a la alegría de vivir.

En España y en Latinoamérica

En 2013, el músico habló con BBC Mundo en medio de su gira "A piano y Voz".

En la entrevista, el líder definía a Jarabe de Palo como un grupo de "rock mestizo" que empezó su carrera en España, pero la proyectó en Latinoamérica, donde aseguraba que estaba enfocando su trayectoria.

Entonces hablaba de presentar ideas nuevas, de sus ganas de innovar como compositor y de cómo internet le había permitido llegar a más gente.

Estos últimos meses han sido una prueba de ello.

Y es que las redes sociales han sido el nexo de unión entre el cantante y sus seguidores durante su tiempo fuera de los escenarios.

"Por un concierto este verano daría lo que fuera, por un conciertito ¡aunque solo uno fuera! Qué se le va a hacer", decía en una de sus publicaciones más recientes.

