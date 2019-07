Muere Russi Taylor, la voz de Minnie Mouse

Getty Images Taylor le dio su voz a Minnie por más de 30 años.

Russi Taylor, la voz de Minnie Mouse durante más de 30 años, falleció a los 75 años de edad.

Taylor murió en Glendale, California, Estados Unidos, el viernes, según anunció la compañía Walt Disney.

Desde 1986, Taylor le dio su voz a la compañera risueña y de voz aguda del ratón Mickey en series animadas de televisión, películas y en parques de diversiones.

También interpretó distintos personajes en Los Simpsons, incluyendo al compañero de clases de Bart, Martin.

Al igual que en la ficción, Taylor se casó con Wayne Allwine, la voz del ratón Mickey .

Permanecieron juntos hasta su fallecimiento en 2009.

Elegida entre 200

"Por más de 30 años, Minnie y Russi trabajaron juntas para entretener a millones de personas en todo el mundo, una asociación que convirtió a Minnie en un ícono global y a Russi en una Leyenda de Disney amada por todos", señaló Bob Iger, presidente y director ejecutivo de la compañia, en un comunicado publicado el sábado.

Getty Images Taylor y Allwine: compañeros en la ficción y también en la vida real.

"Nos reconforta saber que su trabajo continuará entreteniendo e inspirando a generaciones por venir".

Taylor, nacida en Cambridge, Massachusetts, EE.UU., el 4 de mayo de 1944, fue elegida para interpretar a Minnie entre 200 candidatas en una audición en 1986.

Cuando visitó Disneylandia de niña, Taylor cuenta que conoció a Walt Disney, la primera voz de Minnie y el ratón Mickey.

"En un momento durante nuestra conversación me preguntó qué quería hacer de grande, y le dije: ' Quiero trabajar para ti '. Y el me dijo: 'Ok'. ¡Y ahora lo hago!", dijo Taylor, según señala Disney.

Taylor se casó con Allwine en 1991, y permanecieron "inseparables como sus contrapartes animadas, hasta la muerte de Wayne", dijo la compañía.

Detrás del personaje

Galardonada con la distinción Leyenda de Disney en 2008 , Taylor dijo que esperaba que quien remplazara a su marido "amase a los personajes tanto como ellos".

Antes de Taylor, otras actrices que interpretaron a Minnie fueron Marcellite Garner (en la década de 1930), Thelma Boardman (en los años 40) y Ruth Clifford (en la década de los 40 y 50).

Además de interpretar a Minnie para Disney, Taylor le prestó su voz a otros personajes de series animadas de televisión clásicas como "TaleSpin", "La sirenita" y Kim Possible.

"Nunca quise ser famosa", dijo. "Los personajes que hago son famosos, y eso me parece bien".

