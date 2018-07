Muere Steve Ditko, el creador de los clásicos de Marvel Spiderman y Doctor Strange

Getty Images Steve Ditko dio vida a Spider-Man, junto al escritor y editor de cómics Stan Lee, en 1963.

El célebre autor de cómics estadounidense Steve Ditko murió a los 90 años en Nueva York, dijo este sábado la policía de Estados Unidos a medios locales.

Su cuerpo fue encontrado en su piso de Manhattan el 29 de junio y fue declarado muerto por los paramédicos que acudieron a la escena.

Varios de sus admiradores, incluido el autor inglés de historietas y escritor de fantasía Neil Gaiman, le rindieron tributo.

Ditko alcanzó la fama por su trabajo con la editorial de cómics estadounidense M arvel Comics a principios de la década de 1960, trabajando junto al editor jefe y futuro director ejecutivo de la compañía, Stan Lee.

Sus cómics más famosos son Spider-Man (Hombre Araña) y Doctor Strange (Doctor Extraño) .

A Lee se le ocurrió la idea de crear un superhéroe adolescente con los poderes de una araña, dice el corresponsal de la BBC en América del Norte, Chris Buckler.

Pero fue Ditko quien creó el distintivo traje azul y rojo de Spider-Man y los lanza-telarañas de sus muñecas.

Ditko dejó la compañía en 1966 después de haberse peleado con Lee, y luego creó el superhéroe The Creeper -alias "el loco de piel amarilla" y "el psicópata verde-limón"- con DC Comics .

Durante la mayor parte de su vida evitó las apariciones en público y no quiso aparecer en la película que la BBC publicó en 2007 sobre su vida, " In Search of Steve Ditko " (En busca de Steve Ditko) .

https://twitter.com/wossy/status/1015380240963653632

Pero el presentador de televisión Jonathan Ross, quien conoció a Ditko mientras hacía el documental, lo describió como "el mejor artista y creador de cómics que jamás haya existido".

"Estoy más que triste. Steve Ditko se fue. Gracias por tu brillantez inagotable y tu imaginación sin límites. Steve, eres un genio implacable", expresó el periodista en Twitter.

Neil Gaiman dijo que Ditko "fue fiel a sus propios ideales. Vio las cosas a su manera y nos dio formas de mirar únicas. A menudo copiado. Nunca igualado. Sé que soy una persona diferente porque él formó parte de este mundo".

https://twitter.com/neilhimself/status/1015390356584747010

Y DC Comics publicó lo siguiente: "Steve Ditko fue uno de los creadores más impresionantes de la historia de los cómics y nos mostró que hay un héroe dentro de cada uno de nosotros. Hacemos llegar nuestras sinceras condolencias a sus seres queridos y a todo el que lo conociera".

https://twitter.com/DCComics/status/1015394191797465088

Su última entrevista formal la concedió en 1968: "Nunca hablo de mí. Mi trabajo soy yo. Lo hago lo mejor que puedo y, si me gusta, espero que le guste a alguien más".

https://twitter.com/enekoruizj/status/1015390271306166274

