Muerte de George Floyd | Entrevista con Spike Lee: "Uno no nace enojado. Uno se enoja porque vive cada día en este sistema que no está configurado para que ganes"

Getty Images Spike Lee considera que la sociedad estadounidense tiene motivos para estar enojada. El reconocido cineasta y actor Spike Lee dice que los afroestadounidenses están enojados porque viven "cada día en un sistema que no está configurado para que ganen". El afroestadounidense, quien recibió el primer Oscar de su carrera por el guión de su incendiario filme BlacKkKlansman -la historia de un policía negro que se infiltró en el Ku Kux Klan- dice que los actuales disturbios no se deben solo a la muerte de George Floyd, sino también a las injusticias y desigualdades que ya sufría la comunidad negra en Estados Unidos. Los números que muestran que la violencia policial en EE.UU. es un "problema de salud pública"

El mapa que muestra la escala de las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd

"Una mezcla inflamable": 4 factores que explican por qué la muerte de George Floyd desató una ola de protestas tan grande en EE.UU. "Esto no es nuevo, lleva pasando 400 años", dijo Lee. "A menudo, cuando voy a festivales de cine y soy entrevistado por periodistas, muchos me preguntan sobre incidentes raciales que acaban de pasar en Estados Unidos. Y sí, Estados Unidos es muy racista, pero el racismo se da en todo el mundo". "La gente no nace enojada", le contó al editor de arte de la BBC, Will Gompertz, por videollamada. "Tiene motivos para estarlo". "Trump es un gánster" Lee, de 63, considera que la respuesta del presidente Donald Trump ante las protestas desencadenadas por la muerte de Floyd, quien murió luego de que un policía blanco le presionara el cuello con su rodilla durante más de ocho minutos, muestra que "es un gánster" y que "está tratando de ser un dictador". Trump amenazó con desplegar al ejército en las calles de EE.UU. si continúan los disturbios, y se refugió en un búnker de la Casa Blanca mientras las protestas escalaban el viernes. Trump en el búnker: la "falta de liderazgo" presidencial en "la peor crisis en EE.UU. en un siglo" por la muerte de George Floyd y el coronavirus AFP Trump sosteniendo la Biblia a las puertas de la iglesia de San Juan, incendiada durante las protestas. Este lunes, el mandatario salió de la Casa Blanca para posar para una foto con una biblia al lado de una iglesia que había sido quemada la noche anterior. Para abrirle paso, la policía dispersó a la multitud con gas lacrimógeno. A Lee le indignó la noticia. "Estaba viendo esa escena (de Trump) con mi familia la noche anterior y todos gritamos sin poder creerlo", dijo el cineasta. "Ese despliegue de fuerza... gasear y dar palizas a transeúntes inocentes y pacíficos para despejar la calle y que él pudiera caminar hacia la iglesia. Fue ridículo". "La biblia no se veía cómoda en su mano, y tampoco a él se le veía cómodo sosteniendo la biblia. Nunca antes había visto algo así en mi vida, particularmente con un líder mundial".

BBC Spike Lee habló con la BBC a través de una videollamada.

Motivos para enojarse

En al menos 75 ciudades en Estados Unidos han habido protestas y disturbios desde que Floyd, de 46 años, muriera en Minneapolis el pasado 25 de mayo.

El domingo, Lee lanzó un cortometraje que combina imágenes de Floyd y del afroestadounidense Eric Garner -quien murió durante su arresto en 2014- con una escena de su película de 1989 Do the Right Thing ("Haz lo que debas") en la que el personaje Radio Raheem es asesinado.

"¿Por qué está la gente enojada? La gente está enojada porque los negros están siento asesinados a diestro y siniestro, y los policías no son inculpados", aseguró.

"Las personas negras y mestizas están enojadas por la disparidad entre los que tienen y los que no tienen: educación, agua, racismo".

"La gente está enojada con motivo. "No naces enojado. Te enojas porque vives cada día en este mundo con un sistema sistema que no está configurado para que ganes".

"La esperanza de vida... Hay tantas cosas que uno podría hacer una lista interminable. De ahí es de donde proviene la ira".

"Es una analogía estúpida, pero si dejas la olla en el fogón, el agua hierve".

Las desigualdades sociales han sido particularmente evidentes durante la pandemia de coronavirus, dijo Lee, pues personas pertenecientes a minorías étnicas son más propensas a morir después de contraer la covid-19.

"Fueron los negros quienes tuvieron que ir a trabajar, quienes se pusieron en primera línea de fuego en muchos aspectos, ellos mantuvieron este país a flote", dijo Lee, cuya próxima Da 5 Bloods, que se estrena el 12 de junio en Netflix, habla sobre veteranos afroestadounidenses de la guerra de Vietnam.

El racismo, añade, está lejos de ser algo exclusivo de Estados Unidos.

AFP "El racismo es una pandemia global", dice Spike Lee.

Racismo: una "pandemia global"

"El racismo existe en todo el mundo. Esto ya era una pandemia global antes del coronavirus".

"Soy una persona muy espiritual, y no creo que sea una coincidencia que estas dos cosas estén sucediendo al mismo tiempo".

Lee sitúa las desigualdades en Estados Unidos a los tiempos en que se fundó el país.

"La tierra fue robada a los pueblos nativos. Se cometió genocidio contra los nativos y los antepasados fueron 'robados' de África y traídos aquí para trabajar", contó Lee.

"Así que los cimientos de Estados Unidos de América son el genocidio, el robo de tierras y la esclavitud".

"Cualquier arquitecto te dirá que si no tienes una base sólida, el edificio será inestable y temblará desde el primer día".

