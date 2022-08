Mujer fue al médico porque se sentía cansada y le diagnosticaron leucemia

Melissa McNaughton es una mujer de 33 años que vive en Glasgow, Escocia. Hace algún tiempo, decidió ir al hospital para que la valoraran tras sentir cansancio extremo, pues ella pensaba que la sobrecarga de trabajo la tenía agotada y estaba afectando su salud.

Los médicos le realizaron varios exámenes, entre ellos de sangre, para descubrir qué tenía. El diagnóstico fue inesperado: el especialista citó a McNaughton para comentarle lo que habían detectado y no era algo para nada alentador.

Para conocer los resultados de las pruebas, la mujer llegó al sitio indicado por el médico, un lugar donde solo había información sobre cáncer, carteles que hablaban de quimioterapias y temas relacionados a esta enfermedad. Melissa se sentía confundida cuando una de las enfermeras se acercó para cerciorarse si tenía cita para quimioterapia. De inmediato, sintió miedo al no saber lo que realmente estaba pasando.

“Me sentí enferma de miedo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Me senté y una de las enfermeras se me acercó y me dijo: ‘¿Estás aquí para la quimioterapia hoy?’ Dije: ‘No tengo idea de por qué estoy aquí’. Luego corrí al baño y tuve un ataque de pánico”, relató la joven al medio ‘The Daily Record’.

Cuando salió del baño habló con su médico tratante, quien le explicó que tenía un 99 % de posibilidad de tener leucemia crónica (LMC), un tipo de cáncer que se origina en determinadas células productoras de sangre de la médula ósea.

La noticia devastó a McNaughton, pues jamás se imaginó que se tratara de un padecimiento de tal magnitud.

“Un millón de preguntas pasaban por mi cabeza: ‘¿Qué me va a pasar? ¿Cómo será mi vida? ¿Me voy a morir? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Puedo tener hijos?”, recordó la mujer, quien aseguró que, en ese momento, se hizo preguntas que no se había cuestionado antes.

En ese momento, McNaughton se encontraba con sus padres y esposo que tampoco entendían el porqué le estaba pasando eso y se mostraba muy consternados ante la situación.

Es tan extraño, todas estas cosas pasan por tu cabeza en las que nunca habías pensado antes. Estaba mirando a mi mamá y a mi papá y ellos estaban haciendo preguntas. Mi esposo estaba aturdido. No fue agradable ver el miedo en sus ojos”, agregó.

Después de conocer la noticia, la escocesa comenzó a sentirse peor: perdió peso, entró en depresión y tuvo que ir disminuyendo su presión en el trabajo y sus horas laborales.

Poco a poco tuvo que enfrentarse con su enfermedad y sacar fuerzas para no dejarse vencer tan fácil. Aunque hubo momentos en los que sentía que no podía, sus ganas de querer vivir y no dejar solos a sus padres y esposo la motivaron para sobrellevar el cáncer.

Se sometió a quimioterapias, diferentes tratamientos para tratar la leucemia y acudió a especialistas para tratar la parte emocional que también se estaba viendo afectada.

En los exámenes de sangre se le detectó el 99 % de este tipo de cáncer. (Imagen de referencia) Foto: iStock

Desde entonces, su fuerza de voluntad ha sido el salvavidas para que, cuatro años después del trágico resultado, Melissa McNaughton no se dé por vencida. Por el contrario, aún sigue peleando la batalla contra su enfermedad.

“El cáncer tendrá que acostumbrarse a vivir conmigo porque de ninguna manera voy a dejar que me venza. Todavía estoy sonriendo y no voy a parar”, aseguró en el medio citado anteriormente.

Dada su experiencia con la leucemia y seguir viviendo con cáncer, hoy en día trabaja con las organizaciones benéficas Leukemia Care y Leukemia UK en la campaña ‘#SpotLeukemia’, con la cual ha podido correr la voz para que las personas conozcan los síntomas más comunes de este cáncer como fatiga, hematomas, sangrado inusual e infecciones repetidas, y así lograr que las personas acudan con tiempo al médico.

¿Qué es la leucemia crónica (LMC)

Uno de los síntomas es el cansancio. Foto: iStock

Según el Instituto Nacional del Cáncer, la leucemia mielógena crónica (llamada también LMC o leucemia granulocítica crónica) es una enfermedad progresiva lenta de la sangre y la médula ósea y, por lo habitual, se presenta durante o después de la edad madura, y casi nunca ocurre en los niños.

Este tipo de leucemia se manifiesta con los siguientes síntomas: