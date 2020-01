Mujer regaña a su perro por huir de casa y su manera de pedir ‘perdón’ sorprende a todo Internet

Perder a un compañero de cuatro patas puede ser una de las experiencias más difíciles para cualquier amante de los animales. Solo aquellas que han pasado por esta situación saben el dolor inmenso que puede causar. Es por eso que una mujer de México no tuvo otra opción que regañar a su perro por haber salido de casa y hacerle pasar un mal rato. El video que circula en las redes sociales se volvió viral.

En las imágenes del video de Facebook, se puede apreciar a una mujer enojada que le llama la atención a su perro de raza pitbull, llamado ‘Kafi’, por haberse escapado. El can se encontraba muy atento a las palabras de su ‘mamá’, mientras que a su costado había otro perrito, de color canela, que no entendía muy bien la situación. “Tu sabes que de aquí no tienes que salir. ¿A dónde te fuiste? Casi te atropellan allá afuera por andar de vago, casi te atropella un carro, siete carros”, dice la joven muy ofuscada.

Mientras le llamaba la atención a ‘Kafi’, el otro perro intentaba acercarse a su dueña para darle cariño, pero ella le pide que se siente y el animal muy obediente le hace caso. Entonces, les vuelve a decir que no tienen que salir de la casa. “¿A dónde estabas? No te tienes que salir. Nunca te tienes que salir de aquí. Para que te vas a la calle”, continúa diciendo la joven a su perro de raza pitbull.

Al parecer el can ya se había cansado de escuchar los reclamos de su ‘mamá’, pues hace un movimiento como de querer levantarse e irse, pero ella de inmediatamente lo detiene diciéndole “no te vayas, ahí te quedas sentado”. La mujer le sigue preguntando dónde estuvo todo el tiempo que salió, mientras que la cámara enfoca la cara de arrepentimiento del perro.

El can se comienza a mover hacia ella y una voz le dice: “Ya ya te está pidiendo perdón”. La joven comenzó a decir que se puso a llorar por creer que lo había perdido y en eso, el perro se levanta en dos patas y la comienza a abrazar, al parecer, esa fue su forma de pedir perdón por haber salido de casa sin permiso, redimiéndose por lo sucedido momentos antes.

El perro se levantó en dos patas para pedirle perdón a su 'mamá'. (Foto: Captura de video de Facebook)

El conmovedor video viral de Facebook fue compartido por la usuaria ‘Texanita Nolazco’, una locura de radio, y hasta el momento tiene más de 8 millones de reproducciones, 244 mil reacciones y ha sido compartido 127 mil veces.

No cabe duda que los animales también entienden lo que uno les dice.