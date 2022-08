Mujer se indigna al recibir lista de regalos de matrimonio: piden muebles y más

“Estamos muy emocionados de empezar esta etapa juntos y con ustedes”, se lee en la invitación que envió una pareja de recién casados a sus amigos para hacerlos partícipes de un ‘open house’ (casa abierta), una actividad en la que, como su nombre lo indica, abren las puertas de su nueva residencia matrimonial.

Una usuaria de la red social Twitter, identificada como Andrea, compartió la misiva que recibió por parte de su amiga. Al verla con detenimiento quedó incrédula, pues venía con el anexo de una lista de obsequios costosos.

¿Qué pidió el matrimonio?

“Para el regalo estamos pidiendo una despensa bien completa o algunos de los artículos que vienen en la lista”, decía. A reglón seguido la mujer describía que solo contaban con microondas, estufa y licuadora, por lo que no tenían ni nevera para guardar la comida ni platos para servirla. Por tanto, estrenar gracias a sus amigos le parecía una buena idea.



La lista venía dividida en cuatro categorías. La primera era de electrodomésticos, en la cual se nombraban tostador, cafetera, batidora, airfryer, lavadora y/o secadora, televisor, aspiradora, entre otros.

En cuanto a los artículos de cocina solicitaban platos, vasos, cuchillos, tenedores, ollas, sartenes antiadherentes, jarras y más. La categoría de ‘cosas para el cuarto’ abarcaba, por ejemplo, colchón con base, sábanas, almohadas, cobijas y mesas.



Según la invitación, no solo buscaban amoblar el hogar y dotar la cocina; también esperaban recibir un kit de limpieza conformado por detergentes, escoba, recogedor, trapero y demás.

“Sabemos que están bien ocupados con su vida, así que, si no pueden darnos el regalo, también tomaremos dinero en efectivo (…) al menos 4 mil pesos mexicanos de un mes de renta (arriendo)”, señalaba. Dicho monto al cambio actual equivale a cerca de 850 mil pesos colombianos.



“Se mama…, sigo esperando (que me diga) ‘es broma’”, escribió Andrea en un trino.

Intentar no ser bien mierdita esta bien dificil me cae. SEEEE MAMMAAAAARROOOON JAJAJAJAJAJAJA sigo esperando el "es broma" pic.twitter.com/t1tDRIomnp — andrea (@loranvg) August 7, 2022

‘Quieres humillar a la gente’

La invitación rondó por redes sociales y llegó a ojos de la anfitriona, quien le escribió de vuelta a su amiga Andrea para criticarla.



“Siempre te importa más tu dinero que lo sientan tus amigos. (…) Siempre quieres humillar a la gente que no tiene porque tú eres rica y no más porque tu novia es militar crees que tienes derecho”, le expresó en un mensaje.

La tuitera, aseguró, no tiene cómo ni por qué invertir dinero en tales detalles. Además, recordó experiencias pasadas al lado de la recién casada: “Me robaste dinero a mí y a mi papá. Y te tumbaste mi ropa”.



La discusión cambió de tono cuando la mujer le insistió que la ayudara en la difícil situación económica que padecía a lado de su ahora esposo y su pequeña hija.



“Tú sabes que ella (bebé) te quiere mucho y yo le voy a decir cuando crezca que su tía Andy nos ayudó a salir adelante. Por favor, amiga, de verdad, te necesito”, escribió.

Yo no quería pero me encanta el drama. Aquí esta la conclusión del chisme pic.twitter.com/ZNvqAOCht6 — andrea (@loranvg) August 9, 2022

Sin embargo, logró la reacción contraria: Andrea la bloqueó de redes sociales y concluyó el tema. “Me dio mucha tristeza y me estaba empezando a sentir culpable. Usar a su bebé para manipular no está padre”, sentenció.



Aunque el tema se volvió viral, la tuitera hizo un llamado a los internautas para que no insultarán a la ‘amiga’. “Hay gente que no tiene vergüenza. Son los valores o falta de ellos”, dijo para cerrar el tema.