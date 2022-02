Murió hace dos años y nadie notó su ausencia hasta que hallaron su cuerpo momificado

Autoridades de Como, en el norte de Italia, hallaron el cuerpo momificado de una mujer de 70 años en el interior de su casa.



Los bomberos, que acudieron por una posible emergencia debido a las lluvias, encontraron el cuerpo de Marinella Beretta, que aún permanecía en una silla de la cocina de su hogar.



La mujer no era vista desde hace dos años. Sin embargo, sus vecinos no habían notado que había fallecido al interior de su vivienda.

El alarmante hallazgo

Según reporta el diario italiano ‘Corriere della Sera’, los vecinos de la casa de Marinella Beretta, ubicada cerca al Lago Como, al norte del país, llamaron a los bomberos por el peligro de que algunos árboles de los jardines del barrio se derrumbaran por cuenta de las fuertes lluvias que se habían presentado en los últimos días.



Al no obtener una respuesta en la casa de Beretta, y para atender la emergencia de la posible caída de los árboles sobre las casas, los bomberos solicitaron autorización al fiscal de la zona para ingresar a la vivienda de la mujer.



“Con la autorización del fiscal de Como, tras los primeros controles fallidos, los policías entraron en la casa y descubrieron la tragedia”, contó ‘Corriere della Sera’.

El diario citado menciona que la policía y los bomberos encontraron el cuerpo de la mujer ya momificado que permanecía en una de las sillas del hogar.



Todo en la casa estaba en perfecto estado.



Al parecer, la mujer falleció en casa debido a causas naturales y no habría podido levantarse a pedir ayuda en el barrio en el que habitaba.

¿Por qué no fue descubierta antes?

Según reporta el diario italiano, la mujer no tenía familiares ni amigos en la zona.



Los vecinos de Beretta la habían visto por última vez en septiembre de 2019 y pensaban que se había mudado antes de la pandemia del covid-19, por lo que nadie se había acercado a su domicilio para verificar su estado de salud.



Así, el cuerpo de la mujer habría permanecido en la silla en la que fue encontrada por un periodo de más de dos años.



“Los vecinos confirmaron que no la habían visto en años, pero estaban convencidos de que se había mudado; con la pandemia, entre otras cosas, todos los contactos se han vuelto difíciles. Parece que nadie había oído hablar de ella desde al menos el mes de septiembre de 2019: por lo tanto, la muerte podría remontarse a ese periodo”, reportó el medio citado.



El cuerpo de la mujer de 70 años fue llevado al hospital para adelantar los respectivos procesos judiciales.

El debate por la soledad de los adultos mayores

La terrible situación prendió las alarmas en Italia por la soledad a la que se enfrentan los adultos mayores en el país.



“Debe ser un momento de reflexión sobre un ejemplo de soledad que realmente nos debe llevar a mejorar y cambiar ciertas dinámicas”, dijo Mario Landriscina, el alcalde de Como, la zona donde fue encontrada la mujer.



En Italia, casi el 40 % de las personas mayores de 75 años viven solas, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (Istat) del 2018. Ese mismo porcentaje de personas no tiene familiares, ni amigos a los que acudir en caso de necesidad.

Según el alcalde, citado por ‘Corriere della Sera’, las autoridades de la región hicieron una inspección para verificar que no se haya cometido negligencia con la adulta mayor.



“Es una historia dolorosa que merece una gran consideración y reflexión. Me dejó mucha amargura. Miramos los papeles para ver si la mujer era conocida en el Ayuntamiento y si habíamos cometido una negligencia imperdonable. Este no es el caso, aunque esto no me exime de lo que pasó”, afirmó.

El funcionario invitó a la ciudadanía a acompañar a la mujer en su última despedida, es decir, en su funeral, para compensar la soledad y sufrimiento por el que Marinella Beretta habría tenido que pasar.

“Ahora tenemos que estar cerca de ella al menos cuando se vaya de esta tierra en la que evidentemente ha vivido en soledad. Es una tragedia que ocurrió en un contexto complicado por la pandemia, desde una ciudad cerrada y aislada. Quién sabe cuánto sufrió esta mujer”, agregó.

La Alcaldía asumirá los costos del entierro de la mujer de 70 años.