Murió la estrella de TikTok, Cooper Noriega, tras alarmante publicación

Las redes sociales están devastadas tras la confirmación de la muerte de Cooper Noriega, un joven famoso por el contenido viral que creaba.

El cuerpo de Noriega fue encontrado en el parqueadero de un centro comercial en Burbank, al sur de California. El joven era originario de Los Ángeles y tenía solo 19 años.

Un hombre fue el que hizo el llamado a las autoridades luego de encontrar a Cooper inconsciente en el suelo. Los equipos de emergencia llegaron al lugar pero el joven ya había fallecido.

Aún no se sabe exactamente cuál fue la causa de la muerte. Noriega no presentaba heridas en su cuerpo por lo que se descarta que haya sido por culpa de una agresión. Las autoridades anunciaron que realizarán una autopsia al cadaver del famoso influenciador.

El contenido de Cooper se centraba en temas de moda, comedia y patinaje. En su cuenta de Instagram se describía a sí mismo como modelo.

Hace tan solo unos días, el joven había creado una cuenta en el servidor Discord para acercarse a sus seguidores. En este espacio confesó que desde hace unos años viene batallando contra una adicción y con problemas de salud mental.

“He estado luchando con la adicción desde que tenía nueve años, puedes pensar que es una locura, pero es la vida que me ha tocado. Me gustaría utilizar la influencia que me han dado para crear un espacio construido sobre la difusión de la conciencia y la normalización de hablar de la enfermedad mental” reveló Noriega.

La premonición

En redes, los seguidores del creador de contenido creen que la estrella predijo su muerte. El 5 de junio pasado, Cooper Noriega publicó un video en Tiktok donde aparece cansado y con ojeras, acostado en una cama.

“¿Quién más piensa que va a morir joven?” es la descripción que tiene el video y la razón por la que muchos creen que Cooper conocía su suerte.

Según sus fanáticos en redes, Noriega soñaba con abrir un centro de rehabilitación para ayudar a todas las personas que no puedan costear sus tratamientos contra la adicción.

“Una de las muchas cosas que he aprendido mientras luchaba contra la adicción es que rodearte de gente negativa solo te hundirá” expresó Cooper en su Instagram hace unos días.