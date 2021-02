"Music" de Sia: por qué la película de la cantante australiana es considerada "ofensiva"

Ya son más de 50.000 personas las que han firmado una petición para que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood retire las dos nominaciones a los Globos de Oro que otorgó a la película "Music", dirigida por la cantante australiana Sia.

No solo eso. También piden que las plataformas que exhiben el filme dejen de hacerlo.

La razón que alegan es que consideran que la manera en la que la película presenta a su protagonista autista es "ofensiva" y contribuye a perpetuar los "estereotipos dañinos" sobre las personas con esa condición.

Además, critican que se haya escogido a la bailarina Maddie Ziegler para interpretar a una joven con autismo, en vez de a una actriz que forme parte del espectro autista, y que el filme muestre escenas en las que la protagonista es inmovilizada a la fuerza.

La polémica creció hace unas semanas cuando se supo que "Music" había sido nominada a mejor película en los Globos de Oro en la categoría de comedia o musical, y que una de sus protagonistas, Kate Hudson, optaba al premio a la mejor actriz.

En la película, que también ha sido vapuleada por la crítica especializada, Hudson interpreta a una mujer con problemas de adicciones que se convierte en guardiana de su mediahermana Music, una adolescente con autismo (Maddie Ziegler), después de la muerte de su abuela.

Disculpas

Tras estallar la polémica, Sia se disculpó por elegir a una actriz "neurotípica" para el papel de Music y por las escenas que muestran el uso de la fuerza con personas autistas.

Getty Images Sia pidió disculpas después de que estallara la polémica.

Además, la cantante australiana dijo que se agregaría una advertencia al comienzo de la película y que dichas escenas serían eliminadas de las proyecciones públicas del filme.

"Planeo eliminar las escenas de inmovilización de todas las copias futuras. Escuché a las personas equivocadas y esa es mi responsabilidad, mi investigación claramente no fue lo suficientemente exhaustiva, no fue lo suficientemente amplia", tuiteó la cantante poco antes de eliminar su cuenta de Twitter, que tenía alrededor de 6 millones. seguidores.

"Lo prometo, he estado escuchando. La película Music en el futuro tendrá esa advertencia al comienzo", dijo.

La controversia en torno a "Music" empezó en noviembre pasado, cuando se publicó una petición para que se cancelara la película, que Sia describió como "una carta de amor a los cuidadores y a la comunidad autista".

Hablando recientemente con el documentalista Louis Theroux, Sia reconoció que los desafíos y las experiencias para las personas con autismo son variados, y dijo que quería que eso se reflejara en la pantalla.

"Si fueras y conocieras a todos los que están en el espectro del autismo en el mundo, nunca encontrarías a dos iguales", aseguró.

Getty Images La cantante a menudo aparece en público con el rostro oculto.

Malas críticas

La crítica no ha tenido piedad con el filme protagonizado por Maddie Ziegler, quien aparecía en varios de los videoclips de las canciones de Sia, como el del tema Chandelier.

"Esta es una película extraña, una que desfila ideas confusas sobre el cuidado, la fantasía y la discapacidad con un orgullo que se lee como vanidad. Es audaz, en el sentido de que para hacerlo ciertamente se requirió algo de audacia", escribió Teo Bugbee en el New York Times.

"Music es una canción que es mejor que no escuches; ahórrale el disgusto a tus oídos, tu mente y tu corazón", señaló Richard Lawson en Vanity Fair.

Análisis

Por Drew Miller Hyndman, corresponsal de discapacidades

Las personas con autismo estaban hablando en contra de "Music" desde el día en que se anunció el proyecto, con quejas centradas en los estereotipos sobre las personas autistas y la decisión de elegir a Maddie Ziegler, una actriz no autista, como protagonista.

Los fuertes sentimientos detrás de estas quejas se exacerbaron cuando Sia habló directamente con personas autistas en las redes sociales.

En un tuit, incluso llamó a alguien "mal actor".

Para muchos en la comunidad autista, las disculpas de Sia no son suficientes y han llegado tarde. El daño ya está hecho.

