Nadine Masri, la voz femenina revelación en el Streaming Fest de LPG

Más de 20 artistas salvadoreños están listos para la transmisión por Facebook Live de la primera edición del Streaming Fest, a través de las fan page de La Prensa Gráfica y El Gráfico. Entre todos los géneros que el público podrá disfrutar a partir de las 5 de la tarde, una de sus protagonistas será la joven y talentosa cantautora Nadine Masri, quien es considerada como la artista femenina revelación del último año, gracias a éxitos como "El verbo del Sha", "Raíces", "No es normal", "La Jungla", entre otros que pueden encontrarse en todas las plataformas digitales y que han destacado en radios locales, como en Femenina 102.5 FM.

Se trata de una propuesta musical fresca y una voz cálida y melancólica que muchos fácilmente se atrevieron a encasillar dentro del estilo pop/folk, aunque ella afirma que es capaz transformar su talento en cualquier tipo de género, porque le gustan todos, siempre que se trate de canciones con un alto nivel de honestidad. "Me gusta la música, me gustan todos los géneros y me encantaría experimentar con otros estilos", afirma Nadine, quien también gusta del rock clásico y rock psicodélico.

La artista ya estuvo invitada en otros festivales musicales en línea que se han realizado durante la actual cuarentena impuesta por el Gobierno para evitar la propagación del covid-19, pero afirma que para el Streaming Fest de este día tiene preparada una presentación más completa, pero se trata de una sorpresa que espera sea del agrado del público que lo disfrutará desde sus hogares.

"Me gusta participar en este tipo de espectáculos en línea porque, además de ayudar a una causa benéfica, como en esta caso a la Cruz Verde Salvadoreña, estamos ofreciendo nuestro talento para entretener al público en un momento tan difícil como el que estamos pasando por el covid-19”, comenta la cantautora.

El Streaming Fest será el concierto en línea más grande de El Salvador y se realizará a beneficio de Cruz Verde Salvadoreña, una institución que necesita apoyo para continuar trabajando, junto con los diversos sectores de salud pública, en la lucha contra el covid-19 en el país. Las personas que deseen unirse a la causa podrán donar a través del siguiente enlace:Streaming Fest en vivo

Nadine Masri decidió unirse con su talento y para compartir uno de sus éxitos que forman parte de uno de sus dos EP que lleva lanzados en su carrera, titulados "Sha" y "Mucho por sentir". La producción musical de sus canciones ha estado a cargo de Ernesto Figueroa y fueron grabadas en estudios DVK, del reconocido productor salvadoreño Jorge Lara, quien también ha participado en los arreglos musicales.

Las letras de sus canciones han llamado la atención del público local y de otros países como México, Chile y Guatemala. Ella admite que en gran parte se debe a que todo lo que escribe se basa en experiencias personales, la mayoría tienen que ver con historias de amor que decidió compartir de manera honesta y eso atrapó la atención de muchos. La mayoría de sus composiciones ya las interpretó en directo en varios escenarios locales, pero además tuvo la oportunidad de compartir su creación "Raíces" en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, en Uruguay, como representante de El Salvador, en donde compitió con artistas de países de todo el mundo.

Hoy, en Streaming Fest, Nadine Masri escribirá un nuevo capítulo de su historia musical.