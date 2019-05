Natalie Portman vs Moby: la disculpa del músico tras escribir sobre su supuesto romance con la actriz

Getty Images Moby y Natalie Portman en un evento de 2001, con miembros del grupo de hip-hop "The Roots".

Una de las partes que más llamó la atención de las nuevas memorias de Moby, "Then It Fell Apart" ("Entonces se desmoronó") fue aquella que se refiere a su supuesto romance con Natalie Portman.

El músico estadounidense dice en su libro, publicado recientemente, que salió con Portman durante un breve periodo de tiempo, cuando él tenía 33 y ella 20, y que luego siguieron siendo amigos por muchos años.

La historia le ganó críticas al compositor, por la diferencia de edad entre ambos y por la respuesta de la actriz.

Portman negó haber tenido un vínculo romántico con Moby y se refiere al comportamiento del artista en ese entonces como " inapropiado " ,en una entrevista publicada esta semana en la revista Harper's Bazaar .

Ante la polémica, Moby se disculpó este sábado, por hablar sobre Portman sin permiso de ella y por su conducta cuando la conoció.

"Muchas de las críticas dirigidas hacia mí con respecto a la inclusión de Natalie en 'Then It Fell Apart' son muy válidas", escribió el músico en Instagram.

"También reconozco plenamente que fue realmente desconsiderado de mi parte no hacerle saber de antemano su inclusión en el libro , e igualmente desconsiderado no respetar completamente su reacción", añadió.

"También acepto que dada la dinámica de nuestra diferencia de edad de casi 14 años, yo debí haber actuado de manera más responsable y respetuosa cuando Natalie y yo nos conocimos hace casi 20 años", dijo.

Pero ¿qué historia contaba cada uno?

Interés inapropiado

Moby asegura en su autobiografía que Portman lo invitó a salir luego de un concierto de él en 1999.

"Yo era un bebedor calvo y Natalie Portman era una hermosa estrella de cine. Pero ahí estaba ella en mi camerino, coqueteando conmigo", escribe.

Getty Images En sus memorias, Moby cuenta que también salió con la actriz Christina Ricci y con Lizzy Grant, que luego se hizo conocida como Lana Del Rey.

Portman dice que la descripción es inexacta y calificó a Moby como alguien que se comportaba de manera extraña y que se excedía en sus límites.

"Me sorprendió saber que él describiera el poco tiempo en que lo conocí como que hubiéramos estado saliendo, porque lo que recuerdo es a un hombre mucho mayor que yo que se portaba de manera perturbadora ( creepy , en inglés) conmigocuando acababa de graduarme de la escuela secundaria", dijo la actriz a Harper's Bazaar .

"Dice que yo tenía 20 años. Pero definitivamente no los tenía. Era una adolescente. Acababa de cumplir 18 años. Que use esta historia para vender su libro es muy perturbador para mí", agregó.

"Yo era fan de él y fui a uno de sus conciertos cuando me acababa de graduar. Él estaba de gira y yo, trabajando en una película, así que solo salimos un par de veces antes de que me diera cuenta de que era un hombre mayor que estaba interesado en mí en una manera que se sentía inapropiada", señaló.

"Probablemente yo también me arrepentiría de salir conmigo"

El miércoles, el músico insistió en Instagram en que él y Portman sí habían salido.

"Recientemente leí un artículo de chismes en el que Natalie Portman dice que nunca salimos", escribió Moby. "Esto me confundió, ya que en efecto sí salimos".

"Después de salir por un corto tiempo en 1999, seguimos siendo amigos durante años", aseguró.

Getty Images La actriz dice que el libro de Moby tiene "muchos errores e invenciones".

"Me gusta Natalie, y respeto su inteligencia y activismo. Pero, para ser honesto, no entiendo por qué ella tergiversaría activamente la verdad sobre nuestro (breve) vínculo", dijo.

"Respeto completamente el posible arrepentimiento de Natalie de salir conmigo ( para ser justos, probablemente yo también me arrepentiría de salir conmigo ), pero esto no altera los hechos reales de nuestra breve historia romántica", añadió.

El libro no es la primera vez que Moby habla de su supuesta relación con Portman.

En 2008, le dijo a la revista Spin que compartieron un " affaire muy breve" que lo convirtió en objeto de la "ira nerd".

"No puedes salir con la madre de Luke Skywalker y evitar que te odien", dijo, refiriéndose al papel de Portman en las precuelas de "Star Wars".

En su autobiografía, el músico cuenta que asistió a una edición de los premios MTV con la actriz y que luego la visitó mientras estudiaba en la Universidad de Harvard .

"Tomé un taxi para encontrarme con Natalie. Nos tomamos de la mano y dimos vueltas por Harvard, besándonos bajo los robles centenarios. A medianoche me llevó a su dormitorio y nos acostamos uno al lado del otro en su pequeña cama. Después de que ella se durmiera, me solté con cuidado de sus brazos y tomé un taxi de regreso a mi hotel", detalla.

Getty Images Moby vendió millones de copias de su álbum "Play", de 1999.

Pero Portman, que se ha convertido en una de las principales figuras de Time's Up, movimiento que denuncia el acoso contra las mujeres, dijo que el libro contenía varios "errores e invenciones".

"No hubo verificación de datos por parte de él o de su editor" , dijo la estrella, ganadora del Oscar por su papel protagónico en el "El cisne negro".

"Casi hasta parece a propósito".

La BBC contactó a la editorial de Moby, Faber & Faber, pero no obtuvo respuesta.

El músico también se disculpó el sábado en su cuenta de Instagram con el resto de personas a las que incluyó en su libro sin avisarles de antemano.

* Este artículo fue publicado originalmente el 24 de mayo, como traducción de una nota de Mark Savage, corresponsal de Música de la BBC, y actualizado el 25 de mayo a raíz de las disculpas de Moby.

A hora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI

https://www.youtube.com/watch?v=GpyJ8GP7PWg

https://www.youtube.com/watch?v=o-FUmeEXFOI