Netflix: estas son las series que serán retiradas en noviembre

Con la llegada del invierno y la Navidad, que ya se acercan, en Europa y Estados Unidos, el plan obligado es encerrarse a ver series. Y así como las plataformas preparan una gran cantidad de estrenos, curiosamente algunas dicen adiós de estos servicios por 'streaming'.

Según el portal Digitaltrends ES, algunas de las series que se despiden en noviembre de la plataforma Netflix serán: 'My Little Pony Equestria Girls': 'Legend of Everfree', 'Bucket List', 'The Late Bloomer', 'Sleepless', 'A Single Man', 'Fruitvale Station', 'America's Next Top Model', 'K-on! the movie', 'K-On!: Temporadas 1-2', 'Survivor: Temporada 20: Heroes vs Villains' y 'Survivor: Temporada 18: Cagayan'.

Así mismo salen: 'Safe House', 'Naomi and Ely’s No Kiss List', 'All the Time in the World',

'Beverly Hills Ninja', 'Machete Kills', 'Broadchurch: Temporadas 1-3', 'Man Down: Temporadas 1-4', '3 Days to Kill', 'A Knight’s Tale', 'American Outlaws', 'Are You The One: Temporadas 1-2', 'Battlefield Earth', 'Chef', 'Clear and Present Danger', 'Freedom Writers', 'Glee: Temporadas 1-6', 'The Happytime Murders', 'Ink Master: Temporadas 1-2', 'Letters to Juliet', 'The Lincoln Lawyer', 'Million Dollar Baby', 'Peppermint', 'Pineapple Express', 'Rake: Temporadas 1-4', 'Richard Pryor: Live in Concert

School of Rock', 'Stargate SG-1: Temporadas 1-10', TURN: Washington’s Spies: Temporadas 1-4' y 'Waterworld'.