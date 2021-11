Netflix lanza un TOP 10 semanal: qué fue lo más visto de la última semana

Netflix lanzó un nuevo sitio web con listas semanales globales y por país con los títulos más vistos de la plataforma. Gracias a la iniciativa, cada martes el servicio publicará un listado del Top 10 según las horas vistas de lunes a domingo previos por los usuarios.

Los segmentos de los que se informará estarán repartidos en cuatro listados de lo más visto: las diez películas de habla inglesa más reproducidas a nivel global, producciones de TV de habla inglesa, filmes en otros idiomas y series en lengua no inglesa, así como también habrá listas por país para más de 90 destinos.

En cuanto al ránking de la última semana, Alerta roja, el film protagonizado por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, ha sido número 1 en el Top 10 global de películas (de habla inglesa) con 148.72 millones de horas vistas desde que fue lanzada el viernes pasado; encabezó la lista en más de 90 países y es la película de Netflix más vista en el fin de semana de estreno. Los fans de The Rock también disfrutaron 6.76 millones de horas viendo Jumanji: The Next Level, que alcanzó el puesto 10 de la lista.

Dos nuevos dramas llegaron al Top 10 de películas esta semana: Claroscuro, dirigida por Rebecca Hall y basada en la novela de Nella Larsen, en el puesto 8, y 7 prisioneros, la película brasileña que ganó el Premio Sorriso Diverso Venezia en el Festival de Venecia, número 2 en la lista de películas de habla no inglesa. El público también se entusiasmó con el western Más dura será la caída (tercer lugar), y, por tercera semana consecutiva, El ejército de los ladrones está en el Top 10 de películas (de habla inglesa), mientras que los zombies de El ejército de los muertos también treparon a la lista en el puesto número 7.

Narcos: México tiene el primer puesto en el Top 10 de TV (de habla inglesa), así como You (las temporadas 1, 2 y 3). Además, Arcane encontró fans alrededor del mundo, alcanzando el segundo lugar en la lista Top 10 de TV (de habla inglesa) y llegando al Top 10 en 83 países.

La sensación mundial El juego del calamar permanece en la lista de TV (de habla no inglesa) y se han sumado al ránking otras series coreanas: El afecto del rey, El amor es como el chachachá y Mi nombre.

El nuevo TOP 10 está disponible actualmente en español y en inglés. Estas listas semanales se suman a las filas diarias de los ‘10 más populares por país’ incorporados desde el año pasado, y que ahora también se basarán en horas vistas. Así que a partir de este momento “será muy fácil descubrir lo que otras personas están viendo, ya sea a través de una búsqueda en Internet de los Top 10 de Netflix o directamente a través de nuestra plataforma”, señala el servicio.

Y agrega: “También sabemos que a los fans les encanta estar al tanto de cuáles son nuestras películas, series y programas más populares de todos los tiempos, así que también actualizaremos nuestras listas generales, que publicamos por primera vez el mes pasado, conforme los nuevos títulos se vayan convirtiendo en superéxitos. Estas listas se basan en el total de horas vistas en los primeros 28 días de un título en Netflix”.

El gigante del streaming reconoce que descubrir cuál es la mejor manera de medir el éxito en las plataformas es difícil, y apunta que no existe una métrica perfecta. “Las técnicas de medición tradicionales, como la taquilla o el porcentaje de audiencia (que se diseñó para ayudar a los anunciantes a comprender el éxito en la TV lineal) no son relevantes para la mayoría de las empresas de streaming, entre ellas Netflix. Tras analizar las diferentes opciones, creemos que la interacción, medida por las horas vistas, es un indicador sólido de la popularidad de un título, así como de la satisfacción general de los miembros. Además, la cantidad de horas vistas se equipara a la manera en que otros sitios independientes miden la popularidad, toma en cuenta cuando un título se ve repetidamente (un fuerte indicador de entusiasmo de los miembros) y se puede medir de forma consistente entre diferentes empresas”.