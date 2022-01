“No nacimos para fracasar”: la historia de un hijo de salvadoreños nacido en Estados Unidos.

Foto: cortesía

La lucha por la identidad cultural es complicada para los hijos de salvadoreños que nacieron en Estados Unidos. Muchos se han enfrentado a sentirse “ni de aquí, ni de allá”, por estar en medio de dos países.

Pero al mismo tiempo, son ellos los que están poniendo en alto el orgullo salvadoreño con su ejemplo de superación, logrado en gran parte, gracias al sacrificio que hicieron sus padres desde que dejaron su tierra para buscar el sueño americano hace años atrás.

“No nacimos para fracasar” es la historia de Moisés Linares y la de su familia que dejó El Salvador en la década de los 80, cuando la guerra se robó los sueños de miles de compatriotas.

Moisés, el autor del libro, es parte de la primera generación de esos salvadoreños que llegaron hace más de 30 años a Estados Unidos, que se ha enfrentado al choque cultural y que quiere sentirse orgullosa de sus raíces aun habiendo nacido en un país diferente.

“En algún momento de la vida sentimos que para El Salvador no somos salvadoreños porque no nacimos allá, pero venimos de una familia salvadoreña y en

Estados Unidos no somos lo suficientemente americanos para ellos y entonces estamos en medio. Por eso aprendí de todo esto que tenía que escribir una historia diferente y esa historia es para sentirme orgulloso de ser salvadoreño estadounidense”, dice Moisés sobre su libro.

El joven escritor y periodista nació en Los Ángeles, California, pero fue en Washington DC, donde reside, que comprendió que los salvadoreños se sienten orgullosos de sus raíces, de sus orígenes y de su cultura, sin importar que nacieron en El Salvador o en Estados Unidos.

“Soy un estadounidense de raíces salvadoreñas, levantar esa bandera y representar al país donde nací, al país de donde viene mi familia y eso lo vengo haciendo durante años, Pero después de vivir en Washington aprendí lo importante que representar a los salvadoreños y entendí que el propósito era representar al país de mis padres porque hay una imagen negativa donde el salvadoreño es criminal o de que el salvadoreño viene a hacer cosas negativas al país y no es verdad”, continúo Linares.

Con el tiempo, Moisés no solo aprendió que gracias al esfuerzo que hicieron cientos de salvadoreños que dejaron su país, ahora sus hijos nacidos en Estados Unidos representan el fruto de ese esfuerzo y el fruto de mucho de lograr alcanzar el sueño americano, sintiéndose orgullosos de sus raíces salvadoreñas.

“Hay hijos de salvadoreños que son abogados, doctores, políticos, científicos… Tenemos astronautas y ¿por qué seguimos con esta narrativa de que la gente en El Salvador está asociada con pandillas? Yo sentí ese compromiso de hacer las cosas diferentes y por eso pensé que los hijos de los salvadoreños nacidos en Estados Unidos no nacimos para fracasar, porque no es fácil”.

Y continuó: “Tenemos que marcar el camino para otros hijos de salvadoreños y recordarles que se tienen que sentir orgullosos de dónde vienen y no sentir vergüenza. Cuando yo era un muchacho, mucho joven que venía de familias salvadoreñas decían que venían de otro país y yo no entendía…Este libro es fruto de la diáspora”.

Una investigación de vida

Moisés empezó con el proyecto del libro hace ocho años. Cuando estudió una especialización en asuntos centroamericanos en la universidad en Los Ángeles pensó que entendía la razón de por qué muchos salvadoreños dejaron el país a causa de la guerra, pero eso cambió cuando empezó a hablar con su familia y su abuela.

Al principio fue difícil coordinar un proyecto personal con el trabajo, con el tiempo libre y con todas las ideas que tenía en la cabeza alrededor de la historia de su familia. Antes de que su abuela muriera le prometió que contaría cómo es que gracias al esfuerzo de ella, de su madre, de sus tíos que migraron es que ahora él tiene una mejor calidad de la que tendría en cualquier otro lugar, pero que también ha sido difícil alcanzar.

“El libro cuenta la historia de una familia y de un hijo de inmigrantes salvadoreños nacidos en Estados Unidos. Antes de que mi abuela muriera yo me senté con ella, quería pasar tiempo con ella porque sabía que no la iba a volver a ver. Empezamos a hablar de muchas cosas, hablamos de lo que ella se acordaba de niña, de lo que fue nacer y crecer en El Salvador, cómo era su niñez, lo que ella pasó y le prometí que iba a escribir un libro”, cuenta el joven escritor.

Pero cuando empezó a escribir todo lo que su abuela le había contado, Moisés se dio cuenta que tenía más preguntas que respuestas y decidió entrevistar y hablar con otros miembros de su familia, que también emigraron debido a la guerra.

“Tenía una idea, más o menos de qué fue la guerra y empezamos a investigar a saber cosas interesantes y simplemente estaba tomando notas y pensé que esa historia no es solo de mi vida, es la historia de mi familia. Empezamos a hablar de la relación con la guerra que fue venirse de manera indocumentada de El Salvador a Los Ángeles, pasando por Guatemala, por México y pasando por esa experiencia que pasan miles de personas”, recuerda.

Para Moisés había algo también importante detrás de la historia: para los hijos de los inmigrantes que nacen como ciudadanos americanos, esa historia apenas comienza cuando sus padres logran llegar y establecerse en Estados Unidos.

“La historia no cambia, sigue siendo la misma persona que sale de su país para buscar una mejor vida, para buscar el sueño americano. Sino hubiera sido por este

gran sacrificio de mi familia no estuviera donde estoy, no tuviera lo que tengo y todo esto no lo tendría en El Salvador debido a las circunstancias económicas de mi familia y la gente piensa que porque has nacido en Estados Unidos todo es fácil o que automáticamente vas a ir al éxito y no es así”, dijo el joven.

Con el libro Moisés quiere también que otros salvadoreños e hijos de salvadoreños nacidos en Estados Unidos sepan que como hijos de inmigrantes buscando también una mejor vida tienen que cambiar la narrativa que viene con el estigma de ser inmigrante.

“Las cosas son difíciles también para nosotros, tuve que remar contra la corriente y empecé a cambiar ese rumbo de dejar los trabajos típicos que toman nuestras familias como el de limpieza, jardinería, la construcción que es donde mi familia siempre ha estado. Entonces yo digo que tengo que cambiar la narrativa y ser diferente, mucha gente piensa que no me costó llegar acá y es todo lo contrario”, remarcó.