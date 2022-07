No sólo en México, “La empresaria millonaria” también enfrenta acusaciones en Ecuador

Aunque ya era toda una celebridad en Tik Tok, Luz María, mejor conocida como “La empresaria millonaria”, ha acaparado los titulares de los medios de comunicación luego de la denuncia pública que el productor Ricardo Fragoso hiciera en su contra por presunto fraude y robo; además de tener actitudes clasistas, transfóbicas y homofóbicas.

Este situación ya tomó tintes legales, pues recientemente Fragoso reveló que acudió a la Fiscalía de la Ciudad para formalizar sus acusaciones y buscar que Luz María devuelva los más de 400 mil pesos que le pagó por una serie de presentaciones, entrevistas en diferentes programas, eventos y hasta grabaciones que no cumplió.

Pero este no es el único problema que enfrenta María José Villaviencio, nombre real de la ecuatoriana, ya que en su país de origen fue señalada por sus excompañeros de trabajo, quienes aseguran que les copió el nombre de su canal, la marca y hasta el contenido del mismo.

En una transmisión en vivo que el canal “Luz María” hizo, se desvincularon por completo de la llamada “empresaria millonaria” ya que revelaron que, aunque sí inició su “carrera mediática” con ellos, desde hace poco más de cuatro meses abandonó la empresa SK Medios, que los representa, para buscar mejores oportunidades.

Asimismo, explicaron que una vez que dejó el equipo e inició una relación laboral con Ecuamedios, copió su marca y hasta el mismo nombre: “Luz María no es una persona real, María José Villavicencio, la mujer pequeñita que ustedes conocen, sí lo es; pero no tenemos ninguna relación laboral con ella, está desvinculada de SK Medios”, dijo Pablo Sánchez, una de las figuras más conocidas del canal.

“Hace cuatro meses dejó de trabajar con nosotros. Cuando ella se va, junto con otros tres actores, copia expresamente el nombre de nuestra página y nuestra marca personal sin autorización legal, ni nada”, agregaron.

Sobre las razones por las que han decidido hablar al respecto, señalaron que a raíz de lo sucedido en México han estado recibiendo una serie de ataques de odio y mensajes sumamente fuertes en sus distintas redes sociales, por lo que creyeron importante aclarar este malentendido.

“No dijimos nada antes porque no queríamos armar problemas, pero nosotros no la estamos defendiendo ni la estamos escondiendo. No nos digan que dejemos de copiarle, porque fue al revés. Nos están llegando comentarios de odio y no queremos leer eso, porque ustedes son gente linda”.

Por último, destacaron que no volverán a hablar del tema y tampoco juzgarán los actos de su excompañera, pues están enfocados en continuar con sus proyectos y seguir trabajando.

¿Qué dice “Luz María”?

Hasta el momento, Villavicencio ha evitado hablar sobre los señalamientos que se han hecho tanto en Ecuador como en México; sin embargo, a través de las redes sociales, compartió un mensaje para sus seguidores en el que desmiente a Fragoso y asegura que todos son simples chismes.

Mientras tanto, las redes sociales ya han reaccionado y piden que ya no se consuman sus videos y tampoco se le dé más publicidad a esta mujer.