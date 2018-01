"No soy loco, ni freak, ni raro": el emotivo video de un niño con Síndrome de Asperger

A su corta edad, Federico García, un niño colombiano de 8 años, tiene muy en claro de qué se trata el Síndrome de Asperger que padece y así lo transmite a través de un video, donde se define como "un niño como cualquier otro" y pide que lo conozcan, lo entiendan y lo "ayuden a encajar en la comunidad".

El mensaje completo de Federico

"Es una condición que existe desde mi concepción, o sea que es parte de mi y lo seguirá siendo toda mi vida. Por eso no soy loco, ni freak ni raro. Solo mi manera de percibir las cosas es diferente y también la de procesar la información. Por eso puedo parecer diferente, pero soy un niño cualquiera. La verdad es que soy un niño como cualquier otro: con sueños, ilusiones, y solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad".

Qué es el Síndrome de Asperger?

Según la Asociación Asperger Argentina (AAA), el Síndrome de Asperger es "una condición del neurodesarrollo, una variación del desarrollo que acompaña a las personas durante toda la vida. Influye en la forma en que éstas dan sentido al mundo, procesan la información y se relacionan con los otros".

Esta ONG orienta a los padres que tienen sospechas, o que han recibido recientemente el diagnóstico de alguno de sus hijos o propio. Un diagnóstico precoz es la clave para que las familias puedan contar con los apoyos necesarios a temprana edad y, de esta forma, tener una mejor calidad de vida. La Asociación Asperger Argentina acompaña a las familias brindando asesoramiento, información y contención; compartiendo experiencias entre todas las familias unidas por una misma circunstancia de vida.