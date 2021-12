"No soy una guardería": abuelo causa controversia tras cobra por cuidar a su nieto

Debido al ritmo ajetreado de vida de los últimos años y los aumentos en los precios de los productos de la canasta básica, junto con otros gastos como renta, luz, agua y predial por mencionar algunos, es que cada vez la vida “está más cara” situación que en parte explica porque algunos jóvenes aun con 30 años siguen viviendo con sus papás o rentan espacios con roomies.

Asimismo, las parejas casadas o que son padres solteros deben salir a trabajar para poder ganarse el sustento, razón por la cual no hay quien cuide a los hijos, labor que muchos abuelos toman gustosos si pueden hacerlo.

Desafortunadamente, no siempre tienen tiempo, ya sea porque también deben trabajar o porque desean descansar y disfrutar de su retiro.

Abuelo cobra 12 dólares por cuidar a su nieto, historia se vuelve viral

Al respecto, un abuelo con nombre de usuario iri_baker67, preguntó en la plataforma digital Reddit, si se equivocó al exigirle un pago a su hija por cuidar a su nieto.

El hombre señaló que su hija de 29 años tiene un bebé de un año de edad, y ella volverá pronto a trabajar.

En la publicación en el foro de internet, el hombre indicó que su hija trabaja de siete a ocho horas al día, cinco días a la semana, y le preguntó si podía cuidar a su nieto, dos o tres días a la semana.

Según el abuelo, estaría dispuesto a cuidar de su nieto, siempre y cuando su hija lo compensara por su tiempo, por lo que le pidió un pago de 12 dólares por hora, aún cuando su hija le dijo que ella compraría la comida.

El adulto mayor señaló que su hija comprendió que le pidiera un pago, sin embargo, ella le ofreció 10 dólares, ya que no puede costear la tarifa que indicó su padre.

“Por supuesto que estoy dispuesto a pasar tiempo con mi nieto, pero le expliqué que me gustaría recibir un pago de US$12 por hora. Ella entendió mi necesidad de pago, pero luego me ofreció US$10/hora porque afirma que no puede pagarlo ni siquiera con su trabajo de US$22/hora”, escribió el abuelo, después de señalar que, en un principio, había solicitado 15 dólares por hora.

“No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa, y si voy a estar renunciando a ese tiempo, entonces necesito dinero para reemplazar el tiempo en el que no estoy trabajando”.

El abuelo aseguró que trabaja desde casa, pero que no puede trabajar y atender al pequeño al mismo tiempo.

El abuelo finalizó su mensaje así: "Amo a mi nieto, como dije, pero no soy una guardería".

Internautas a favor y en contra del abuelo

La publicación que recibió casi 800 votos en Reddit, ha provocado una serie de comentarios, siendo la mayoría de ellos una crítica hacia el abuelo, al señalar que está equivocado en su postura.

Muchos usuarios del foro de internet señalaron que era evidente que no quería cuidar a su nieto, y que mejor fuera honesto y no pidiera 2/3 (dos tercios) del sueldo que gana su hija.

Otros cuestionaron cuáles eran sus credenciales profesionales para pedir un pago igual a de una guardería:

“Seguro, lo más probable tendrá que pagar eso en una guardería, tal vez incluso más. Pero un centro viene con calificaciones y certificaciones. ¿Por qué sientes que te mereces una tarifa de pago casi igual a la de los trabajadores profesionales de la guardería?”

De igual forma, otros internautas le externaron su apoyo, diciendo que es su vejez y tiene derecho a vivirla como quiera, además de afirmar que la situación tiene más que ver con ayudar a los miembros de la familia.