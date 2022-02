No usó redes sociales por 6 años y su mamá le pagó $1,800 por cumplir apuesta

Silvert Klefsaas es un adolescente de 18 años residente de Motley, Minnesota -Estados Unidos-. Cuando tenía 12 años, su madre le propuso dejar de usar redes sociales hasta que tuviera 18 y, si lo lograba, le daría 1.800 dólares.

El joven no solo cumplió con su apuesta, sino que adoptó un nuevo estilo de vida. Lorna Goldstrand Klefsaas, madre de Silvert, pagó la apuesta de siete millones de pesos el 19 de febrero de 2022, el día en el que su hijo cumplió 18 años.



En una entrevista para el medio ‘CNN’, Klefass dijo que vivir sin redes sociales no había sido tarea difícil. Cuando inició el reto, la única aplicación que usaba activamente era Snapchat, por lo que no sería tan complicado cumplir con su promesa.



Lorna Goldstrand le dijo a ‘CNN’ que se había inspirado en un reto que escuchó en la radio llamado "16 for 16" , el que una madre entregó 1.600 dólares cuando llegó a sus 16 años sin haber usado redes sociales.



Ante esto, Goldstrand decidió sumar 200 dólares a esta cifra si su hijo cumplía la apuesta por dos años más.

“Fue algo increíble. Incluso pensé ‘bueno, ¿Qué serían otros seis años?’”, dijo Silvert Klefsaas a ‘CNN’. “Nunca tuve momentos en los que estuve a punto de rendirme (...) Desde que inicié, el reto se volvió un orgullo para mí”, añadió.



El joven también asegura que sus amigos lo mantuvieron informado de lo que era realmente importante, “pude evitar todo el drama innecesario que estaba ahí (en redes sociales)”.



Ahora el adolescente, después de haber cumplido la apuesta, ha decidido abrir su primera cuenta de Instagram después de seis años.



La madre del adolescente señaló que nunca tuvo que cerciorarse de que Silvert cumpliera su promesa ya que, al ser tan competitivo, siempre estuvo segura de que lograría ganar la apuesta.

Para Silvert no fue tarea difícil alejarse de sus redes sociales. Foto: iStock

Además, Goldstrand también dijo que fue una muy buena alternativa para que Silvert no cometiera el mismo error de sus hermanas mayores, quienes pasaban mucho tiempo en sus celulares y en redes sociales.



Cuando una de sus hijas tenía 16 años, Lorna Goldstrand le quitó su celular por unos días a modo de castigo. Sin embargo, tiempo después de haberse alejado de las redes sociales, la joven le agradeció a su madre por brindarle la posibilidad de tener otra perspectiva de la vida.



Goldstrand afirmó que sus hijas “estaban afectando sus estados de ánimo, su relación con sus amigos e incluso parecía algo depresivo”, refiriéndose al uso excesivo de redes sociales.



Por su parte, Silvert Klefsaas asegura que aún no sabe en qué gastará el dinero. Cuando recién inició la apuesta a sus 12 años, bromeaba con que iba a adquirir una casa nueva.

Las hermanas de Silvert dependían emocionalmente de las redes sociales. Foto: iStock

in embargo, lo más probable es que lo gaste en algo para su dormitorio, en la Universidad de Northwestern St. Paul, donde iniciará sus estudios el próximo otoño.



Lorna Goldstrand reiteró que “ciertamente no estamos en contra de las redes sociales, pero es el uso saludable de las mismas (...) Se trata de no dejarse agobiar por ello, o ser adicto o afectado por las cosas que publica la gente”.