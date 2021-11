Octavio Ocaña: qué dice el primer peritaje sobre la violenta muerte del actor mexicano de 22 años

Getty Images Ocaña era famoso por su interpretación del personaje de Benito Rivers en la serie Vecinos.

El actor mexicano Octavio Pérez Ocaña se disparó "accidentalmente", causándose una herida en la cabeza que lo llevó a perder la vida.

Esa es la principal conclusión que sostiene la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México tras realizar los primeros peritajes sobre la muerte del joven de 22 años, ocurrida la tarde del viernes.

El caso ha generado cuestionamientos a las autoridades, pues muchos en México consideran que el actor, famoso por su papel en la serie televisiva "Vecinos", no fue auxiliado por la policía cuando quedó herido tras chocar su vehículo.

Además, su padre, Octavio Pérez, rechaza que el joven haya portado un arma y que hubiera consumido bebidas alcohólicas. Afirma que las presuntas evidencias de eso fueron "sembradas" por la policía.

Sin embargo, los exámenes periciales de la FGJ indican que un resultado positivo en la prueba de consumo de alcohol y drogas.

Estas son las claves de un caso que ha generado muchos cuestionamientos para las autoridades del Estado de México.

1. Las primeras noticias

La noticia sobre la muerte de Pérez Ocaña se conoció en las primeras horas del sábado.

Getty Images Octavio Ocaña se hizo famoso siendo un actor infantil.

Además de que varios actores y periodistas reportaron su muerte, en redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos que mostraban a Pérez Ocaña ensangrentado a bordo de su camioneta.

En las imágenes se observa a policías del municipio de Cuautitlán Izcalli rodeando el vehículo y realizando inspecciones a su interior mientras el joven estaba herido.

El joven mueve su brazo derecho erráticamente mientras pierde sangre de la cabeza.

Eso generó fuertes cuestionamientos sobre el actuar de las autoridades que, para muchos, no fue la adecuada para auxiliar a una persona herida.

2. Las primeras respuestas oficiales

La FGJ informó la tarde del sábado que investigaba las causas por las que el joven de 22 años "perdió la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza".

Según la reconstrucción de los hechos, la tarde del viernes el actor conducía su camioneta en compañía de otras dos personas por calles de Cuautitlán Izcalli.

Policías pidieron que se detuviera luego de que, presuntamente, Pérez Ocaña conducía su vehículo peligrosamente por calles de ese municipio conurbado de Ciudad de México.

Voy con información importante. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el actor Octavio Gómez murió tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza. Esto en municipio de Atizapán de Zaragoza. pic.twitter.com/xTTs0YAnuN ? Irving (@IrvingPineda) October 30, 2021

"Sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución", señaló la Fiscalía, citando el testimonio de los dos acompañantes del actor detenidos.

"Durante la persecución el conductor perdió el control de la unidad y ésta se estrelló a un costado de la vía, lugar en donde el conductor fue encontrado con una lesión por arma de fuego en la cabeza", sostuvo la FGJ.

Al inspeccionar la camioneta, las autoridades encontraron "un arma de fuego, un casquillo percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, justo a altura del conductor".

Al complementar esa información, la policía de Cuautitlán Izcalli informó que Pérez Ocaña no falleció en el lugar del choque, como se presumía en un principio.

"Aún se encontraba con vida, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de las unidades de emergencia de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital de Lomas Verdes, donde momentos más tarde perdió la vida", señaló la autoridad municipal.

3. Los peritajes de la FGJ

En un nuevo comunicado publicado la noche de este domingo, la FGJ sostuvo de manera general la reconstrucción inicial de los hechos que hizo, pero añadió su primera conclusión del caso.

"Se concluye que, a consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio 'N' disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica".

En un video de las cámaras del C4 de Cuautitlán Izcalli se observa cómo Octavio Ocaña, conocido como Benito Rivers, huye de la policía municipal desde Bosques del Lago hasta la vía Chamapa - Lechería.

️ Video: Especial pic.twitter.com/xdte43pzV3 ? El Universal (@El_Universal_Mx) October 31, 2021

Uno fue que el copiloto declaró "que habían estado consumiendo bebidas embriagantes" antes de haber sido interceptados por los policías municipales de Cuautitlán Izcalli.

En un momento de esta persecución, Pérez Ocaña -quien era zurdo- sacó un arma la cual "empuñó en la mano derecha, mientras conducía con la izquierda y mantenía su huida".

Cuando el actor perdió el control de su camioneta, según la FGJ: "en este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance, el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha".

El disparo produjo una lesión "con características de orificio" en la cabeza del actor, "en ángulo ascendente", por lo que de la trayectoria de la bala "se desprende que ésta fue disparada desde el interior del vehículo y por la persona que la portaba".

Los peritajes de balística indican que la bala disparada corresponde al arma .380 disparada "a corta distancia".

4. Respuestas a algunas dudas

Parte de la nueva información de la FGJ responde a algunas de las dudas sobre cuándo murió Pérez Ocaña, generadas por los videos en los que se ve al joven con vida mientras es rodeado por policías.

Lo de Octavio Ocaña es humanamente de miedo! En la escena al menos 15 policías, preocupados por revisar los valores dentro de la camioneta y dirigir el tráfico. Dentro un ser humano que requería ayuda en medio de la agonía. Los prioridades están extraviadas! #JusticiaParaBenito ? Miguel Alejandro C (@filmacsito) October 30, 2021

Según la FGJ, el joven "se encontraba aún con vida" cuando sostenía el arma en la camioneta.

"Por protocolo, esta arma le fue retirada al conductor para posteriormente ponerla a disposición del Ministerio Público con la debida cadena de custodia", añade la declaración.

Sin embargo, no se dice nada de por qué los policías que rodean e inspeccionan el vehículo aparentemente no auxilian al joven herido. Las autoridades de Cuautitlán Izcalli se limitaron a informar que llamaron a rescatistas.

Tampoco se aclara si los policías volvieron a poner el arma en la mano del actor luego de quitársela, como muestran imágenes en redes sociales.

El padre del actor ha rechazado desde un principio que su hijo portara armas y que hubiera consumido bebidas alcohólicas.

"No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado", dijo Octavio Pérez.

Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, rechaza versión de la Fiscalía del Estado de México que señala que el actor iba manejando estado de ebriedad.



Video: Germán Espinosa - El Universal pic.twitter.com/kJ1eNTlOrs ? El Universal (@El_Universal_Mx) October 30, 2021

Sin embargo, la FGJ informó que el examen de toxicología indica que el actor dio positivo a alcohol y a tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo de la marihuana.

En el vehículo, indica la Fiscalía, había latas de cerveza y una botella de tequila vacías.

5. Las demandas de justicia

Desde que se supo la noticia, muchos admiradores y colegas de Pérez Ocaña han demandado justicia.

El joven se hizo querido entre el público porque durante siete temporadas, desde los 7 años, interpretó el papel del niño Benito Rivers en la serie televisiva "Vecinos" (que también es popular en EE.UU.).

"Estoy quebrado porque me quitaron parte del alma y de mi vida", dijo su padre el sábado.

La etiqueta #JusticiaParaBenito, por el personaje que interpretaba Pérez Ocaña, se convirtió en la principal tendencia en Twitter este fin de semana.

El conocido comediante Eugenio Derbez, creador y director de la serie "Vecinos", estuvo entre quienes pidieron que se esclarezca el caso.

La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz #Benito . pic.twitter.com/uTwp0W0Mv7 ? Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 30, 2021

