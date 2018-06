Ojo, no confundas el abuso con el amor

El amor a veces se confunde con apego, celos en los que dicen “¡ay…! cuánto me quiere porque me cela” o “¡ay…! cuánto me quiere porque se preocupa por mí”; se confunde con control, autoridad sobre la persona, etc., etc.

Si tu compañero de vida, novio, pareja o esposo te golpea, te tira las cosas, te grita, te insulta, te amenaza continuamente por cosas insignificantes, te hace quedar en ridículo frente a los demás… eso no es amor, no lo confundas, eso es un abuso de poder hacia ti, un abuso de autoridad porque el otro cree ser dueño de ti.

Hay muchos casos de mujeres u hombres golpeados a diario por sus parejas, manteniéndose firmes y fieles hacia ellos porque creen que los golpes son la forma en que les demuestran su amor. Hay quienes aguantan estas situaciones con la excusa y pretexto de sus hijos y otros porque creen que no van a encontrar a nadie más que les “aprecie” y les “valore”.

¿Estas personas que pasan por esta situación se aman o se abusan ellas solas? porque el amor es comprensión, solidaridad mutua, acompañarse en las tristezas, en las alegrías, en las enfermedades, en la honestidad y sinceridad, pero sobre todo la comprensión y la compasión por esa persona que está a tu lado, porque así como tú sientes, ella siente también.

LA SUGERENCIA

Si esto está pasando en tu vida, es momento de que pongas tu cabeza fría, tus pensamientos quietos y analizar y pensar ¿Qué es lo que quieres para ti? si ¿Realmente tú estás seguro de ti mismo o estás dependiendo de esa persona que está mostrándote el “amor” por medio de abusos? Y en base a eso tomar una decisión. Las decisiones no necesariamente son dejar a una persona, sino:

Ir a una guía sicológica de parejas,

Entrar a un ambiente espiritual,

Hablar con la persona y decir qué es lo que no te está gustando y pedirle que cambie,

Hacerle consciencia,

La alternativa extrema que es dejarle o

Seguir aguantando, con las consecuencias posteriores: ser una persona amargada e insoportable contigo mismo y con los demás, y con las emociones destruidas.

Las decisiones, la responsabilidad y las consecuencias son individuales, pero deben nacer dentro de ti y concluirlas mentalmente para poder realizarlas, llegar a una convicción desde tu mente conectándolas con tu corazón y la consciencia y en base a eso actuar o tomar acción.

Mauricio Quiero Saber

FB e Instagram Maauricio Quiero Saber

Tweeter @mquierosaber

Whatsapp (503) 7408 3962