Ola de memes por la llegada de James Rodríguez a liga de fútbol de Catar

Este miércoles 22 de septiembre el Al Rayyan S. C., de la Qatar Stars League, confirmó la llegada de James Rodríguez al futbol de Catar. El colombiano dice adiós a su paso por Europa después de haber jugado durante 10 años en grandes equipos como el Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

El centrocampista, de 30 años, busca minutos para volver a la Selección Colombia, algo que no tenía garantizado en la Premier League.

Aunque muchos esperaban verlo en otra de las grandes ligas de europea, su destino fue un país de poca tradición futbolera.



Por eso, en las últimas horas, las redes sociales se han llenado de memes que comentan el traspaso del máximo goleador de la copa mundial 2014.

Aquí algunos:

Aquí estamos con James Rodríguez en su presentación en el Al-Rayyan de Qatar



- James, que fue lo que lo atrajo a venir a jugar en la liga de Qatar? pic.twitter.com/aWc60XOrHE — Chigüilango (@ElTioChilango) September 22, 2021

Uno de los temas que más se ha comentado entre los internautas es la vida de lujos que va a llevar James viviendo en Catar, la nación más rica del mundo por habitante.



Las opulencias no son algo extravagante para la población catarí, pues en sus ciudades guardan increíbles lujos que el astro colombiano podrá disfrutar como si fuese uno de los jeques de este país.

Comparte ese James de la suerte para trabajar menos y que te paguen más #Qatar pic.twitter.com/XO94VRWd6v — Jaime. Riascos. (@JaimeRiasc0s) September 22, 2021

Uno de estos será la posibilidad de hacer uso de la ‘La Perla de Catar’, una lujosa isla artificial con hoteles de lujo, rascacielos y centros comerciales que albergan las mejores marcas.

James Rodríguez al ver que todos los criticaron por estar en la banca día y noche y ahora ganará un millón de dólares al mes pic.twitter.com/T6gTI8jnwc — Arrobadora (@ArrobadoraW) September 22, 2021

Además de esto, se ha hablado sobre la ostentosa cifra que recibirá el colombiano en su nuevo club. Aunque varios internautas parecen sorprendidos, lo cierto es que varios medios británicos, entre ellos 'The Times' y 'BBC Merseyside', coinciden en que James pasará a integrar la plantilla con el mismo salario que ganaba en Everton.



Eso significa que ganaría 233.000 euros a la semana, lo que equivaldría a 1 millón de euros por mes y a 12 millones de euros cada año.

�� Última Hora ��



Se confirma que Zinedine Zidane es nuevo técnico del Al-Rayyan de Qatar. pic.twitter.com/BJgChRxzBN — Gol Garra ⚽ (@ElGolGarracol) September 22, 2021

Otro de los temas que se ha mencionado es acerca del director técnico que tendrá el cucuteño en su nuevo club.



El colombiano va a ser dirigido por Laurent Blanc, campeón del mundo con Francia en el 98, siendo el jugador con más recorrido internacional y el más costoso de la plantilla.



El tema ha calado en las redes sociales, en las cuales recuerdan la relación entre James Rodríguez y Zinedine Zidane, técnico también francés con quien no le fue muy bien al colombiano.



Ha llamado especial atención que Laurent Blanc mantiene una relación estrecha con el ex DT del Real Madrid, gracias a sus apariciones en la selección francesa y que ambos han sido reconocidos como los mejores jugadores en la historia de Francia.

¿Alguien quiere pensar en el hincha del Everton que se tatuó a James? #AJamesLeDigo pic.twitter.com/YukptQgnBg — El Fifas TobiFit1paldi (@Tob1Fifas) September 23, 2021

Sus fanáticos han asegurado que no importa en donde juegue el ex '10' de la 'tricolor', seguirán apoyándolo. Muchos han indicado que esta decisión se toma, entre varias cosas, para que el técnico Reinaldo Rueda vuelva a tenerlo en cuenta.



De hecho, sus seguidores han estado pidiendo que le den minutos de juego para volverlo a ver jugando con la Selección Colombia, con la que no juega desde la derrota 6-1 contra Ecuador, en noviembre del año pasado, resultado que le costó la cabeza al técnico Carlos Queiroz.

-James Rodríguez tu sueño se hizo realidad, vas a jugar en Qatar

-Me van a convocar para jugar el mundial?

-No, vas a jugar en el Al-Rayyan de Qatar pic.twitter.com/ich31eGsZC — DonOpinion (@DonOpinion3) September 20, 2021

Y como era de esperarse, las críticas no faltaron. Muchos expertos en el tema han asegurado que la decisión de irse a Catar es un error, pues indica el final de la carrera futbolística del colombiano.



“James se va a Catar con tan solo 30 años. Aquí termina su carrera como futbolista y empieza su etapa como empresario. Tenía casi todo para ser leyenda y marcar época, pero decidió mal y le faltó voluntad. Su entorno tampoco le ayudó. Enorme pena por tanto talento desperdiciado”, escribió el estadígrafo Alexis Martín Tamayo, más conocido como @2010MisterChip, en su cuenta de Twitter.