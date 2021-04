Christy posa para la cámara de manera sensual. Lleva puesta lencería de color negro y un maquillaje que la hace sentirse seductora. Deja de lado cualquier reserva de pudor para producir las fotos y videos que publicará en su perfil de OnlyFans. Ese es su trabajo actual, una labor que le genera al menos $4.000 al mes.



Al igual que la costarricense Christy se decidió a sacarle provecho a su imagen y complacer a los fans que pagan una suscripción para ver cada semana el material que ella publica en la popular plataforma web, millones de personas en el mundo optaron también por este espacio virtual como una manera de generar ingresos.



Pero, ¿la plataforma solo tiene contenido de corte erótico?. Esta y otras preguntas sobre OnlyFans, la plataforma millonaria de la que todos hablan, pero en la que “nadie” quiere estar, las contestaremos a partir de la experiencia personal de cuatro ticos generadores de contenido del sitio web.



Mientras que Christy y un hombre de 38 años que prefirió mantener su nombre en reserva venden ahí contenido para adultos, los gemelos Esteban y Douglas Castillo, reconocidos modelos nacionales, publican fotos y videos artísticos para fomentar todavía más su carrera en la misma plataforma. Ellos nos compartieron sus muy distintas experiencias.



El boom sensual

Los servicios digitales y las redes sociales han tenido un gran auge en el último año debido a la pandemia que atacó el mundo. Estar en casa cumpliendo cuarentena o bien estudiando o trabajando en modo remoto provocó que el uso de estas plataformas subiera su popularidad tanto en el ámbito del entretenimiento como en el laboral.



Es innegable reconocer el éxito que ha tenido, por ejemplo, TikTok (la red social de videos cortos y divertidos que ha encantado a los niños y jóvenes) durante los meses recientes; pero también ha destacado otra plataforma que ha llamado la atención de usuarios de mayor edad por otro tipo de etiquetas que hay a su alrededor.



Se trata de OnlyFans, un servicio de pago en el cual una persona genera contenido exclusivo (fotos y videos) para vendérselo a sus fanáticos (suscriptores). En primera instancia había músicos o expertos en salud o belleza, pero con el tiempo la plataforma fue mutando y se ha hecho fama en el mundo porque, además de esos especialistas en temas específicos (que ahí siguen y son abundantes), también se facilitó la producción y comercialización de material de corte erótico.

Sin embargo, vamos a ser honestos: hoy muchos de los generadores de este servicio lo utilizan como medio para alcanzar ingresos de miles de dólares al mes a partir de la producción de fotos y videos de esa naturaleza.

Por ejemplo, Charlotte Rose es una expolicía de Inglaterra, tiene 27 años y en el 2016 decidió renunciar a su trabajo porque para ella no había opción de ascender en la organización. Rose abrió en ese entonces una cuenta en OnlyFans (fue de las primeras 100 mujeres en tener un perfil ahí) y comenzó a interactuar con sus seguidores; actualmente gana $125.000 al mes, según informa el Daily Mail.

Pero la fiebre de OnlyFans no solo ha conquistado a personas tan ordinarias como usted o yo, sino también a grandes estrellas internacionales del espectáculo que han optado por abrir un perfil para sumarle unos cuantos dólares más a sus cuentas bancarias. Entre los casos más sonados de famosos en OnlyFans destacan la rapera Cardi B, la modelo Blac Chyna y la actriz Bella Thorne (exchica Disney), también hay otros nombres reconocidos como los cantantes Aaron Carter y Tyga.

En Latinoamérica hay famosos que publicaban material sensual en sus redes sociales como Instagram, pero que migraron a OnlyFans para poder ser más explícitos. Tal es el ejemplo de las cantantes Noelia o Mala Rodríguez.

Pero lo cierto es que entre los generadores más seguidos de la plataforma se cuentan trabajadoras y trabajadores del sexo, quienes hallaron ahí un medio para ofrecer servicios pagados sin salir de sus casas, justamente en el año en que su modo tradicional de ganarse la vida se vio limitado por las restricciones sanitarias para enfrentar la pandemia. Además, reconocidas figuras de la industria pornográfica también vieron en OnlyFans una posibilidad de comercializar su imagen de un modo directo, sin intermediarios.

Más allá de la naturaleza de su contenido, todos los generadores operan igual: su canal es privado y en él publican fotografías y videos a los que solo pueden tener acceso sus suscriptores (tras pagar la mensualidad respectiva, claro está). Además, muchos generadores producen por aparte contenido más personalizado, hecho a la medida de los gustos de determinado suscriptor, e incluso venden mercadería promocional.

Tanto los generadores como los suscriptores pueden utilizar un pseudónimo, sus identidades pueden estar protegidas por un nickname si así lo desean. Aunque no hay datos oficiales de cuántas personas son usuarias del servicio, medios internacionales confirman que la cifra supera los 100 millones en el mundo.

Para realizar este reportaje intenté cuatro veces inscribirme como generadora de contenido en la plataforma, pero no lo logré. No es algo fácil y la verdad hay que tener mucha paciencia, porque a diferencia de las otras redes sociales, OnlyFans es muy estricta al momento de aceptar (o no, como en mi caso) a quienes quieren ofrecer fotos y videos en su servicio digital.

Mi intención era subir material para experimentar en primera persona el uso de la página, pero parece que quienes se encargaron de revisar los documentos que me acreditaban como una mujer mayor de edad no me creyeron.

Para ser generador de contenido, OnlyFans solicita una serie de pasos para confirmar que la persona sea mayor de edad y que los datos que suministra sean reales. La verificación puede tardar más de 15 días.

Hay que tomarse una fotografía (selfi), otra de algún documento de identidad en el que se compruebe que el nuevo usuario es mayor de edad (cédula, licencia de conducir o pasaporte) por ambos lados y otra selfi sosteniendo dicho documento. Hay que llenar además un breve cuestionario de datos básicos y eso es lo que revisan los administradores para decidir si le permiten o no ser generador de contenido.



A partir de ahí hay que esperar algunos días para que mediante correo electrónico se confirme si se fue aceptado o no. Tres veces me rechazaron. Intenté de nuevo tomar las fotografías como la plataforma lo indicaba, pero nada. Al cuarto rechazo me rendí.

Según una experta en el tema, después de que la web acepta al nuevo generador de contenido, hay más pasos por cumplir.



Entre ellos destaca que la cuenta bancaria que se inscribe para recibir los pagos debe de estar a nombre del generador de contenido (igual a como está escrito en el documento de identidad). También se tiene que aportar una nota del banco en la cual se confirme que la cuenta realmente está a nombre de esa misma persona y que reafirme que la dirección que se puso en el formulario web sea verdadera y la misma que registra en la entidad financiera.

Por último, se debe de enviar un certificado de ingresos firmado por un contador en el cual se ratifique que la persona recibe ganancias por concepto de generador de contenido en redes sociales.



¿Qué es OnlyFans?

En el 2016 la empresa de tecnología Fenix International Limited, lanzó el sitio web con la finalidad que comentamos al principio: ser un servicio de suscripción por el cual los “fans” pagaban para tener acceso a videos o fotografías exclusivos.



En el año 2018 el empresario tecnológico Leonid Radvinsky adquirió el 75% de la compañía, siendo hoy el dueño de la plataforma.



En el caso de los generadores de contenido, ellos publican de forma diaria, semanal, quincenal o por mes sus materiales para mantener la atención de sus suscriptores y de esta forma crear la relación de pago por servicio.



Para ser usuario de OnlyFans y ver solo algunos contenidos gratuitos que ahí se ofrecen, se debe de cancelar un monto inicial de $1.62 (aproximadamente ¢1.000), por medio de tarjeta de crédito o débito. Todos los cargos de esta plataforma se verán reflejados en el estado de cuenta bancaria bajo el concepto “OnlyFans”. Quien desee pasar a ser suscriptor de determinada figura debe de pagar la mensualidad que esta cobre.



Experiencia sin sexo

Pese a lo que usted pueda haber escuchado, OnlyFans no solo es sexo e imágenes explícitas.

Los hermanos gemelos Esteban y Douglas Castillo son usuarios del servicio. Los modelos y actores costarricenses tienen un perfil profesional en OnlyFans que utilizan como parte de su empresa para generar ganancias, pero alejados de lo que se pueda considerar como pornográfico.



Con la cuenta The Castillo Twins -marca que han manejado a lo largo de su trayectoria- los hermanos han sacado buen provecho de la página y obtenido buenas ganancias económicas. Ellos hacen sesiones fotográficas profesionales, además de videos personalizados con saludos para sus seguidores.



Los Castillo residen y trabajan en México desde hace un año. Los hermanos ticos se trasladaron a tierras aztecas para crecer en sus facetas artísticas; allá han trabajado en modelaje, principalmente, pero la pandemia definitivamente les afectó su negocio.



Esta situación los llevó a buscar más opciones para generar dinero y como buena parte de la carrera de los hermanos se ha desarrollado también en la virtualidad (Instagram, TikTok, Facebook) como generadores de contenido para marcas y empresas, pensaron que OnlyFans podría ser una buena opción... y lo fue.



”Nos vemos como una empresa, lo que más hacemos es crear contenido. Justo hace un año descargamos TikTok y nos ha ido muy bien, nos ha ayudado a crecer en público latinoamericano. También hacemos mucho trabajo para Instagram, estamos en Kwai que también es de videos y ahora hicimos la cuenta de OnlyFans pero es la única en la que cobras dinero directamente por cada suscriptor”, explicó Esteban Castillo, vía telefónica.



Cuando se realizó esta entrevista (24 de marzo) los hermanos apenas iban a cumplir dos semanas de tener su perfil en OnlyFans y, de acuerdo con Esteban, ya habían generado ganancias. “Se ha movido bastante aunque no hemos hecho tanta publicidad (...) Sí hemos tenido buena respuesta. Deja buenas ganancias, estamos sorprendidos”, afirmó Castillo.

El modelo narró que como la ganancia de OnlyFans se recibe de manera directa y casi de inmediato, no se puede comparar con otras redes. En este caso, el generador obtiene su pago sin la intervención de una empresa o una agencia como sucede cuando los contratan para publicitar con su imagen algún producto o servicio en Instagram o Facebook.



Los hermanos Castillo tienen muy claro qué tipo de material suben a la plataforma, siempre acorde a sus valores. Ellos no publican fotos o videos de desnudos, mostrando alguna pose sexual o insinuándola. Este tema lo dejaron muy claro desde la descripción de su perfil: “No hacemos contenido explícito”, dicen.



“En México la plataforma no está tan sexualizada como en Costa Rica, así que no vimos nada malo en abrir un perfil porque sabemos que es una muy buena entrada económica. Uno mismo es el que se pone los límites”, aseguró Castillo. Eso sí, por más que todo esté claro y que ellos son totalmente sinceros sobre su posición con respecto al contenido erótico, algunos fans les han pedido material muy particular.



“Nos han solicitado fotos desnudos de frente y de espaldas, así como tocándonos entre nosotros”, contó el modelo, quien respetuosamente insiste a los seguidores que esas peticiones no serán atendidas por él o su hermano.



La suscripción mensual al perfil The Castillo Twins vale actualmente $20.



Ganancias de miles de dólares



Volviendo a Costa Rica, hay generadores de contenido para adultos que con sus producciones han logrado recibir entre $3.000 y $4.000 mensuales en el último año.



Para este reportaje contactamos con dos generados de contenido locales, quienes dan fe de que una cuenta en OnlyFans puede resultar en una entrada de mucho dinero... especialmente si la persona está dispuesta a producir y vender en esa plataforma contenido erótico, sexual o pornográfico (el adjetivo varía según a quien se le pregunte).



Una mujer y un hombre ticos nos contaron sobre su experiencia en ese servicio y sus resultados económicos.



Christy Artavia, de 35 años, vecina de Escazú y madre de dos hijos, se dedica a publicar contenido sensual en OnlyFans hace nueve meses y actualmente genera ganancias de alrededor de $4.000 por mes. Por su parte, el usuario Tukotuanis (quien pidió no revelar su nombre real) es un hombre de 38 años y soltero que tiene un trabajo formal y que con OnlyFans gana al menos $3.000, desde hace aproximadamente seis meses.



Christy trabajaba en servicio al cliente y también era propietaria de una tienda virtual de accesorios para mujer. Cuando empezó la pandemia sus entradas económicas se vieron afectadas, al igual que las de miles de costarricenses.



“Una amistad mía que vive en el extranjero me contó que su novia tenía OnlyFans, me comentó que ganaba muy bien y me recomendó que me abriera yo una cuenta”, contó. Christy publicaba constantemente en sus redes sociales imágenes sensuales suyas, así que valoró la opción de ingresar a la nueva plataforma para subir ese mismo tipo de contenido, pero esta vez con el fin de ganar dinero.



”Me pareció casi que imposible que hubiera personas que pagaran por ver las fotos mías reveladoras. Me llevé una gran sorpresa. Creo que mucho del morbo es el hecho de que no soy una modelo o una figura pública, sino la típica girl next door, la chica del barrio”, aseveró Artavia, quien en OnlyFans utiliza el nickname Jerglam.



Christy es madre de una muchacha de 15 años y de un joven de 20, ellos saben a lo que se dedica su mamá en la web y la apoyan. “No hay que ocultarles nada a los hijos o familiares, estamos en el 2021, en una nueva era en que la gente empieza abrirse más”, dijo.



La cuenta de Christy tiene aproximadamente 320 suscriptores. Los perfiles son de todo tipo, entre ellos hombres, mujeres y hasta parejas que pagan por ver sus contenidos. Ella publica diferentes productos y asegura que para hacerlos de calidad también tiene que invertir dinero y tiempo, a fin de de mantener el interés de sus usuarios y que sigan pagando las mensualidades.



Afirma que también tiene que echar mano de la creatividad para no caer en lo repetitivo o lo básico: ella hace producciones especiales en moteles temáticos, además de que compra vestuario, paga maquillistas y hasta utiliza luces profesionales para las sesiones.



”Empecé haciendo desnudos totales, pero conforme pasa el tiempo el usuario y la plataforma te demandan publicaciones más explícitas, entonces me ha tocado experimentar y hacer cosas más fuertes”, narró.



También hay pedidos poco usuales. A Christy le han solicitado que venda su ropa interior usada o que publique fotos de las manos y los pies. Otros encargos van en el corte del sadomasoquismo y de videos realizando sexo lésbico.



La experiencia de Christy ha ido más allá, al punto de que vivió una situación peligrosa con un fan que se obsesionó con ella y la fue a buscar hasta su casa una noche.

“No sé cómo el tipo se dio cuenta de dónde vivía yo. Al principio me enviaba flores y botellas de champán, pero un día se emborrachó y vino a tocarme la puerta de la casa en la madrugada. Imagínese el susto, tuve que llamar a la policía”, relató.



En el caso de Tukotuanis, él se dejó conquistar por OnlyFans por dos razones: la primera fue que durante la pandemia sus hermanos se quedaron sin trabajo y quería apoyarlos. La segunda es que ya en sus redes sociales él publicaba videos suyos haciendo ejercicios, lo que provocó que muchos de sus seguidores le recomendaran que abriera una cuenta para poder ver contenido más explícito.



”Estuvimos pasando una situación crítica en la casa y pensé que la plataforma me podía ayudar a apoyar a ellos (hermanos) en el aspecto monetario y me animé”, contó.



“Creo que mucho del morbo es el hecho de que no soy una modelo o una figura pública, sino la típica girl next door, la chica del barrio”, Christy Artavia, generadora de contenido en OnlyFans.



Tukotuanis comenzó con material erótico, pero conforme fue pasando el tiempo y le llegaron más suscriptores, estos empezaron a solicitar otro tipo de producciones de corte más explícito.



”No solo es hacer fotos o videos en el cuarto, al menos yo hago una producción. Busco espacios diferentes, trabajo en la creatividad e invierto mucho tiempo y dinero”, comentó.

Tukotuanis explicó que por ejemplo tiene una trilogía de videos sexuales con un invitado vestido como el personaje Spider-Man y que también ha hecho grabaciones inspiradas en Navidad, Halloween, películas como Viernes 13 o series de televisión como La casa de papel.

“La creatividad siempre va a captar más suscriptores”, dijo.



La intención de Tukotuanis es al menos publicar cuatro videos al mes para que sus suscriptores se mantengan interesados y vuelvan a pagar. A él también le hacen pedidos personalizados, por ejemplo sus seguidores le han solicitado que les venda su ropa interior sudada después de hacer ejercicio y él los ha complacido. “Hago el envío por correo. Hasta me han pedido un par de medias que vendí por ¢20.000”, reconoció.



Aunque Tukotuanis no quería que pasara, una parte de su familia se dio cuenta de que tiene un perfil en OnlyFans y eso le generó cierto grado de preocupación sobre el qué dirán. “Lo mantengo discreto para que los que no lo saben, no lo sepan; pero si lo llegan a saber, ni modo. Uno es mayor de edad y es responsable de sus actos, nadie tiene que decirte nada”, afirmó. Esta situación además lo motivó a utilizar el nickname para evitar que algún conocido lo buscara por su nombre real.

Reglas del juego



Tanto Christy Artavia como Tukotuanis coinciden en que el proceso para ser admitidos en OnlyFans fue tedioso, pero que eso responde a los estrictos protocolos que sigue la plataforma para evitar que personas menores de edad ingresen a ella o que se generen usuarios falsos, así como para prevenir el convertirse en un accesorio para la trata de personas o la explotación sexual.



Esta empresa web, que tiene sus oficinas centrales en Londres, retiene una comisión del 20% de las ganancias que se obtienen de los pagos de las suscripciones y las propinas (montos que se pagan para desbloquer un contenido específico sin ser suscriptor).



El precio mínimo de una suscripción es de $5 y el máximo es de $50. Este límite lo puso OnlyFans luego de un escándalo que protagonizó la actriz Bella Thorne, quien supuestamente recibió ganancias de $1 millón durante las primeras 24 horas que estuvo en la plataforma, en agosto del 2020 .



La locura por el perfil de Thorne desató una gran molestia por parte de otros generadores de contenido menos conocidos que la exestrella de Disney. Según ellos, el monto que la artista cobraba de suscripción afectaría el modelo de negocio, pues al ser cobros altos los usuarios ya no iban a tener dinero disponible para pagar otras suscripciones.



Otros cambios que OnlyFans ha aplicado en el camino –porque parece que la empresa va a prueba y error– es que para publicar un video en el que participen dos o más personas, todas deben de contar con identidades verificadas dentro de la plataforma.



En la lista de los “no” del servicio figura que no cuenta con un app, pues no son parte de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google (al menos por el momento).



Otro de los contras que presenta OnlyFans es el gasto que implica en las transferencias bancarias internacionales. Tanto Christy como Tukotuanis confirmaron que los cobros bancarios para recibir dinero de suscriptores en el exterior son considerables.



Si hablamos de grandes problemas del servicio, sin duda que uno a considerar es el libre uso por parte de los suscriptores del material que adquieren. Aunque el contenido se comercializa exclusivamente para los suscriptores que pagan y la plataforma no permite que este se descargue o se comparta a terceros, es imposible evitar que alguien grabe con un teléfono un video o le tome una foto a una pantalla y luego los haga circular en grupos de WhatsApp o Telegram, sin consentimiento de los creadores.



Los generadores sabe que están expuestos a que su material sea visto y compartido por otras personas, pero es parte del riesgo que corren.



Críticas

Por supuesto que OnlyFans, aunque genere las grandes cantidades de dinero a sus participantes, no está exento de las críticas.



Se le ha señalado por supuestamente promover la prostitución; el ciberacoso; la venta de contenido erótico que involucra a personas menores de edad y hasta la trata de personas.



La BBC realizó una investigación sobre la venta de material de corte erótico por medio del hashtag #Nudes4Sale y con el apoyo de un software de reconocimiento de edad confirmaron que cerca de 3.000 perfiles que se promocionaban con esta etiqueta por día eran de personas menores de edad. Entre ellas, una joven escocesa de 17 años que utilizó una identificación falsa para crear su perfil en OnlyFans.

Según la BBC la muchacha contó que cuando la plataforma se enteró de su verdadera edad la expulsó y cerró el usuario, pero ella se las arregló para crear uno nuevo que todavía utiliza.



Un estudio del diario El País de España afirmó que lo que sucede en este tipo de servicios es catalogado como explotación sexual debido a que la plataforma retiene un porcentaje de las ganancias que se generan por el contenido que hacen los usuarios.