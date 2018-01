¿Oprah Winfrey buscará ser presidenta de Estados Unidos? Ella misma responde

“Siempre me he sentido segura y confiada en mí misma sabiendo que podría hacer lo que me proponga”. Así es como Oprah Winfrey, presentadora de televisión y magnate de los medios de comunicación en Estados Unidos, se describe a sí misma, posicionándola nuevamente como una de las figuras más importante en la lucha por los derechos de las mujeres en el mundo.

"Es algo que no me interesa, no tengo el ADN para eso... no es algo para mí"

Esa misma confianza e imagen que ha proyectado durante muchos años hizo que, sumado a su discurso emotivo y profundo en la premiación de los Globos de Oro de este mes de enero, se generara la expectativa sobre una futura carrera presidencial de Winfrey, siendo una de las preferidas para ocupar la silla de uno de los países más poderosos del mundo.

Sin embargo, en una reciente entrevista concedida para InStyle, Winfrey ha descartado totalmente toda idea de buscar la presidencia de Estados Unidos. “Es algo que no me interesa, no tengo el ADN para eso... no es algo para mí", señaló en dicha entrevista, retomada también por el New York Times este mismo día.

De esta forma, Oprah pondría fin a la especulación de su posible carrera presidencial, la cual se desató con mayor fuerza luego de su emotivo discurso contra el acoso sexual y el machismo en la gala de la 75 edición de los Globos de Oro, tras el cual los medios de comunicación en Estados Unidos la visualizaron como la posible candidata demócrata para las próximas elecciones.