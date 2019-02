Oscar 2019 EN VIVO: consulta la lista de ganadores, Alfonso Cuarón y más

La ceremonia del premio Oscar 2019, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS), se realiza este domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre, de Los Ángeles (Estados Unidos). Como cada año desde 1929, el ‘Premio de la Academia al Mérito’ reconoce la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica.

Regina King ganó el primer Oscar de la noche por "Si la colonia hablara" ("If Beale Street Could Talk"), mientras que "Free Solo" se quedó con el galardón al mejor documental, "Vice" con el de mejor maquillaje y peinado y "Black Panther" con el de mejor vestuario y mejor diseño de producción. Después llegó el turno de "Roma".

El primer premio de la noche para la película mexicana fue el de mejor cinematografía, que recibió el director Alfonso Cuarón, aunque después "Bohemian Rhapsody" ganó dos premios seguidos: mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido. "Roma" volvería más adelante para reclamar el premio a mejor película extranjera.

"Bohemian Rhapsody" se quedó más adelante con el galardón al mejor sonido y Mahershala Ali ganó como mejor actor de reparto por "Green Book". A su turno, "Spider-Man: Into the Spider-Verse" se consagró como mejor película animada y "Bao" como mejor corto animado.

"Period. End of Sentence.", de Netflix, consiguió el Oscar a mejor corto documental y "First Man" a mejores efectos visuales.

Si bien la 91° ceremonia de entrega de los premios Oscar no tiene presentador, la gala se sostiene con la participación de varias celebridades para presentar los galardones. Asimismo, ante la ausencia de un conductor, la banda Queen y Adam Lambert, con el tema "Bohemian Rhapsody", fueron los encargados del número inicial de la fiesta que tiene a la mexicana "Roma" y a la británica "La favorita" como las principales candidatas, con 10 nominaciones cada una.

LA LISTA COMPLETA DE GANADORES AL OSCAR 2019:

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

​Amy Adams, "Vice"

Marina de Tavira, "Roma"

Regina King, "If Beale Street Could Talk" (GANADORA)

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite"

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Free Solo (GANADOR)

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

MEJOR MAQUILLAJE

Border (Goran Lundstrom and Pamela Goldammer)

Mary Queen of Scots (Jenny Shircore, Marc Pilcher and Jessica Brooks)

Vice (Greg Cannom, Kate Biscoe and Patricia DeHaney) (GANADORA)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

The Ballad of Buster Scruggs (Mary Zophres)

Black Panther (Ruth Carter) (GANADORA)

The Favourite (Sandy Powell)

Mary Poppins Returns (Sandy Powell)

Mary Queen of Scots (Alexandra Byrne)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Black Panther (Hannah Beachler and Jay Hart) (GANADORA)

The Favourite (Fiona Crombie and Alice Felton)

First Man (Nathan Crowly and Kathy Lucas)

Mary Poppins Returns (John Myhre and Gordon Sim)

Roma (Eugenio Caballero and Barbara Enriquez)

MEJOR FOTOGRAFÍA

Cold War (Lukasz Zal)

The Favourite (Robbie Ryan)

Never Look Away (Caleb Deschanel)

Roma (Alfonso Cuaron) (GANADOR)

A Star is Born (Matthew Libatique)

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Black Panther (Benjamin A Burtt and Steve Boeddeker)

Bohemian Rhapsody (John Warhurst and Nia Hartstone) (GANADORA)

First Man (Ai-Ling Lee and Mildred Iatrou Morgan)

A Quiet Place (Ethan Van der Ryn and Erik Aadahi)

Roma (Sergio Diaz and Skip Lievsay)

MEZCLA DE SONIDO

Black Panther (Steve Boeddeker, Brandon Proctor and Peter Devlin)

Bohemian Rhapsody (Paul Massey, Tim Cavagin and John Casali) (GANADORA)

First Man (Jon Taylor, Frank A. Montano, Ai-Ling Lee and Mary H. Ellis)

Roma (Skip Lievsay, Craig Henighan and José Antonio Garcia)

A Star Is Born (Tom Ozanich, Dean Zupancic, Jason Ruder and Steve Morrow)

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

"Capernaum" (Líbano)

"Shoplifters" (Japón)

"Cold War" (Polonia)

"Never Look Away" (Alemania)

"Roma" (México) (GANADORA)

MEJOR EDICIÓN DE VIDEO

BlackkKlansman (Bary Alexander Brown)

Bohemian Rhapsody (John Ottman) (GANADOR)

The Favourite (Yorgos Mavropsaridis)

Green Book (Patrick J. Don Vito)

Vice (Hank Corwin)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali, "Green Book"(GANADOR)

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Sam Elliott, "A Star Is Born"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell, "Vice"

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Incredibles 2" ("Los increíbles 2")

"Isle of Dogs" ("Isla de perros")

"Mirai" ("Mirai, mi hermana pequeña")

"Ralph Breaks the Internet" ("Wifi Ralph")

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" ("Spider-Man: Un nuevo universo") (GANADORA)

MEJOR CORTO ANIMADO

Animal Behavior

Bao 8 (GANADOR)

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence (GANADORA)

MEJORES EFECTOS VISUALES

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man (GANADORA)

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

MEJOR CORTO DE ACCIÓN REAL

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin (GANADORA)

MEJOR GUION ORIGINAL

The Favourite, Deborah Davis and Tony McNamara

First Reformed, Paul Schrader

Green Book, Nick Vallelonga, Brian Currie, and Peter Farrelly (GANADORA)

Roma, Alfonso Cuarón

Vice, Adam McKay

MEJOR GUION ADAPTADO

The Ballad of Buster Scruggs, Joel Coen and Ethan Coen

BlacKkKlansman, Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, and Spike Lee (GANADORA)

Can You Ever Forgive Me?, Nicole Holofcener and Jeff Whitty

If Beale Street Could Talk, Barry Jenkins

A Star Is Born, Eric Roth, Bradley Cooper, and Will Fetters

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

​Black Panther (GANADORA)

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

Con 10 nominaciones cada una, la cinta mexicana "Roma" (de Alfonso Cuarón) y la británica "The Favourite" (de Yorgos Lanthimos) son las grandes estrellas de la noche, aunque es la película protagonizada por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira la que parte como favorita, tanto en las casas de apuestas como en las predicciones de los críticos de cine de diversos medios especializados.

En declaraciones a TNT, Yalitza Aparicio dijo que su vida ha cambiado mucho en los últimos meses.

De ganar "Roma", la producción rompería una tradición casi centenaria en el Oscar: nunca una producción en un idioma diferente del inglés se ha llevado el mayor premio de la noche.