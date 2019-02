Oscar 2019: "Green Book" sorprende y triunfa como la Mejor película

El premio más importante de la noche de los Oscar se lo llevó "Green Book". Esta cinta estuvo bajo la dirección de Peter Farrelly es una comedia dramática que se centra en la fuerte discriminación que existió durante los años 60 en la zona sur de los Estados Unidos. Todo el elenco junto al director y el productor subieron a recoger la ansiada estatuilla dorada.

La cinta compitió con las películas “BlacKkKlansman”, “Black Panther”, “Bohemian Rhapsody”, “The Favourite”, “Roma”, “A Star Is Born” y “Vice”, quedando como la vencedora.

En el 2018, la película que se llevó el máximo premio fue "The Shape of Water" dirigida por Guillermo del Toro y producida por Guillermo del toro y J. Miles Dale. Un año antes, fue la cinta "Moonlight" la ganadora. Esta película tuvo como director a Barry Jenkins y en la producción a Adele Romanski, Dede Gardner y Jeremy Kleiner.

El Oscar a la Mejor película es el premio de mérito otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos más importante. Se le entrega a los productores y/o director del largometraje.

Esta es la categoría más importante de los Oscar porque premia la calidad en cuanto a la producción, dirección, actuación, escritura y otros aspectos desplegados en la creación de una película.

Oscar 2019: Alfonso Cuarón se convierte en Mejor director por la película "Roma"

El mexicano Alfonso Cuarón se alzó como el ganador de uno de los premios más importantes de la noche de los Oscar: Mejor director. Su brillante trabajo en la cinta "Roma" lo ha llevado a formar parte del selecto grupo de los galardonados directores de Hollywood.

Alfonso Cuarón con “Roma” venció en esta categoría a Yorgos Lanthimos (The Favourite), Spike Lee (BlacKkKlansman), Adam McKay (Vice) y Pawel Pawlikowski (Cold War). El mexicano se mostraba favorito tras haber ganado anteriormente un BAFTA, Globos de Oro por esta cinta.

El mexicano tras recibir su premio dijo que esta película es una muestra muy personal. Agradeció a las protagonistas de la cinta, a su nana Libo y al equipo de producción.

Este es el segundo Oscar como Mejor director de Cuarón. El primero fue en el 2014 por la película “Gravity”, protagonizada por Sandra Bullock.

En el 2018, fue el mexicano Guillermo del Toro quien se ganó el premio a Mejor director por la cinta "La forma del agua". Un año antes fue Damien Chazelle por "La La Land", y el anterior a ese fue el también mexicano Alejandro González Iñárritu por "El renacido".

Debido a la reglamentación del Sindicato de directores de Estados Unidos, solo una persona puede ser acreditada como director de una película. Con esta regla se busca proteger el derecho y propiedad, y eliminar intentos de corrupción por terceros para promover a alguna persona en particular para el premio.

A lo largo de la historia habido excepciones, tal es el caso de Joel David Coen y Ethan Jesse Coen, conocidos como los hermanos Coen, quienes ganaron este premio en el 2007 por “No Country for Old Men”.

"Green Book" es la Mejor película del Oscar 2019. (Foto: Difusión)

Oscar 2019: Rami Malek ganó como Mejor actor por "Bohemian Rhapsody"

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos premió en los Oscar 2019 a Rami Malek como Mejor actor por su magnífica interpretación en la película "Bohemian Rhapsody". La ceremonia se realiza en el teatro Dolby Theatre de Los Ángeles.

El artista se mostró emocionado al recibir el premio y a la primera persona a la que agradeció fue a su madre, quien estaba entre el público.

"Gracias a 'Queen' por ser parte de su legado. Estoy eternamente agradecido", añadió el actor.

El actor Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") venció a sus colegas Bradley Cooper ("A Star is Born"), Christian Bale ("Vice"), Viggo Mortensen ("Green Book") y Willem Dafoe ("At Eternity's Gate").

Los Oscar premian 24 categorías, siendo la de Mejor actor una de las más importantes junto a la de Mejor actriz, Mejor película y Mejor director. Fue recién en 1937 que se agregó esta categoría separándola así de Mejor actor de reparto.

En el 2018, Gary Oldman gracias a su rol en la película "Las horas más oscuras" se consagró cómo Mejor actor. Un año antes fue el estadounidense Casey Affleck por la cinta "Manchester junto al mar".

Mejor Actriz: Olivia Colman

Frances McDormand y Sam Rockwell fueron los encargados de entregarle la estatuilla de oro a Olivia Colman, quién se consagró como Mejor actriz en el Oscar 2019, realizado en el teatro Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La artista estuvo visiblemente emocionada tras escuchar su nombre como la ganadora.

La actriz ganó este premio gracias a su rol en la película "The Favourite", en la que interpretó a la reina Ana Estuardo.

La artista venció a sus colegas Glenn Close ("The Wife"), Lady Gaga ("A star is born"), Yalitza Aparicio ("Roma") y Melissa Mccarthy ("Can You Ever Forgive Me?").

Los Oscar premian 24 categorías, siendo la de Mejor actriz una de las más importantes junto con la de Mejor actor, Mejor película y Mejor director. Hasta la edición 91 de estos premios estadounidenses, 77 actrices lo han ganado, pues recién en 1937 fue añadida esta categoría.

Este galardón en el 2018 cayó en la actriz Frances McDormand por su brillante interpretación en “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, como Mildred Hayes. Un año antes, la vencedora fue Emma Stone por el papel de Mia Dolan en la película “La La Land”.

Olivia Coleman gana el Oscar 2019 por "The Favourite". (Foto: Difusión)

"Roma", Mejor película de lengua extranjera

Los premios de la Academia más conocido como el Oscar otorgó en la categoría de Mejor película de lengua extranjera, el galardón a "Roma" del mexicano Alfonso Cuarón.

La película "Roma" venció a Capernaum (Líbano), Cold War (Polonia), Never Look Away (Alemania) y Shoplifters (Japón) en la categoría de Mejor película de lengua no inglesa.

El director apenas recibió la estatuilla bromeó: "ahora, a mí también me pondrán subtítulos", recordando el incidente en España. Además, agradeció a la protagonista de la película Yalitza Aparicio y a la actriz Marina de Tavira, quienes también están nominadas al premio de la Academia.

Finalmente, luego de agradecer a su equipo, Cuarón utilizó su discurso para indicarles a sus hijos lo muy importante que son para él. "Son mi fuerza", añadió el ganador de la Academia.​

Este es el primer premio para México en el rubro de Mejor película de lengua extranjera. Ya habían ganado en las categorías de Mejor director, Mejor película, Mejor actriz y entre otros.

Siete películas en español han obtenido este premio: cuatro de España (“Volver a empezar” en 1982, ”Belle Époque” en 1993, “Todo sobre mi madre” en 1999 y “Mar adentro” en 2004), dos de Argentina (“La historia oficial” en 1985 y “El secreto de sus ojos” en 2009) y uno de Chile (“Una mujer fantástica” en 2017).