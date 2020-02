Tendencias Oscar 2020 | ¿Qué película ganará? ¿Cuál debería ganar? ¿Cuál puede dar la sorpresa? 2 críticos y un reportero de la BBC contestan La 92ª edición de los premios Oscar se celebra este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con 9 largometrajes compitiendo en la categoría de mejor película. Consultamos con dos críticos y un reportero de artes de la BBC sobre las favoritas, sus favoritas y las posibles sorpresas. Por Patricia Sulbarán Lovera - Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles Enlace copiado

Enlace copiado NEON/UNIVERSAL PICTURES 9 películas compiten en la categoría al mejor largometraje en esta edición de los premios Oscar. En un año especialmente bueno para el cine, según han reseñado expertos, la competencia en los premios Oscar está reñida. La 92ª edición de los galardones se celebra este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con 9 largometrajes compitiendo en la categoría de mejor película. Estos son los nominados a los Oscar 2020: ¿está tu película favorita entre las elegidas?

Oscar 2020: 4 sorpresas y 3 decepciones de las nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood Alrededor de 9.000 miembros de la Academia de la Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood emitieron sus votos para escoger a sus favoritos. Aunque surgieron cuestionamientos sobre la falta de diversidad entre los nominados, las producciones que compiten en el apartado a mejor largometraje se han llevado muy buenos comentarios en general. Warner Bros Joaquin Phoenix está nominado por su papel en "Joker". La estremecedora Joker , nominada a mejor película, encabeza las nominaciones al competir en 11 categorías.

The Irishman ("El irlandés"), "1917" (que ganó el Golden Globe a mejor película dramática este mes) y Once Upon A Time In Hollywood ("Érase una vez... en Hollywood") le siguen con 10 nominaciones cada una.

Una de las sorpresas son las 6 nominaciones que recibió la película surcoreana Parasite ( "Parásito s " ), que compite en las principales categorías.

¿Qué película ganará? ¿Quién debería ganar? ¿Cuál puede ser la sorpresa?