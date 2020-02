Tendencias Oscar 2020: 7 claves que explican cómo ganar la estatuilla a la mejor película Adivinar qué película ganará el más importante de los premios de la Academia de Hollywood es un ejercicio para críticos de cine, corredores de apuestas e incluso matemáticos. Parece que hay algunas claves, varias bastante sorprendentes, que se aplican a la mayoría de las producciones exitosas. Por Fernando Duarte - BBC Enlace copiado

Universal Pictures "1917" es una de las favoritas de 2020 para llevarse el premio de la Academia a mejor película. ¿Quién ganará el Oscar a la mejor película? Adivinar qué película ganará el más prestigioso de los premios del cine es un ejercicio para fanáticos del séptimo arte, críticos, corredores de apuestas o matemáticos. Incluso existen artículos académicos sobre las predicciones de los Oscar. Estos son los nominados a los Oscar 2020: ¿está tu película favorita entre las elegidas?

Oscar 2020: 4 sorpresas y 3 decepciones de las nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood La respuesta solo será conocida con certeza cuando se revele el ganador el 9 de febrero en Los Ángeles, en la 92ª entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU. Pero hay algunas lecciones de las premiaciones pasadas que pueden darnos algunas pistas. > Algunos indicadores sobre cómo una película puede maximizar sus posibilidades de ganar el Oscar a la mejor película son bastante sorprendentes. 1. Que sea una película larga Getty Images "El irlandés", de Martin Scorsese, es la película más larga de las 9 nominadas a mejor película en 2020. El tamaño importa en los Oscar: las nominadas a mejor película y las ganadoras tienden a ser aquellas cintas que tienen mayor duración. El sitio Collider compiló datos de la Academia y determinó que 59 de las 91 películas ganadoras tienen al menos 120 minutos de duración.

También identificó que la película más larga de la lista de nominados de cada año tenía muchas más probabilidades de ganar la estatuilla.

2. Éxito de taquilla no es premio automático

Getty Images James Cameron ganó el Oscar a mejor película por "Titanic", una de las pocas películas muy taquilleras que también ganaron la estatuilla.

Que una película sea taquillera no significa necesariamente obtener buenas críticas o enfilarse a obtener un Oscar.

La diferencia de gustos entre el público y la Academia se pone de manifiesto en una estadística simple: en los últimos 30 años, solo tres películas que ganaron el premio a la m ejor p elícula también encabezaron las listas de mejores taquillas : Rain Man (Oscar de 1989), "Titanic"(1998) y "El Señor de los Anillos: el retorno del rey" (2004).

De hecho, ninguna de las ganadoras desde 2004 estuvo entre las 10 películas más taquilleras del año en que se estrenaron.

Para 2020, la única película que podría contrarrestar esta tendencia es Joker , que terminó el año de su lanzamiento, 2019, en el séptimo lugar en la lista de las películas más taquilleras.

3. Que sea un drama

Getty Images Películas del género dramático, como 'Kramer v Kramer' ganadora del Oscar en 1980, tienen más probabilidades de triunfar.

El drama es el género más exitoso en la historia de los Oscar.

Según un análisis de la base de datos de la Academia, un drama fue ganador de la estatuilla a m ejor p elícula en 47 de 91 entregadas en la historia de los Oscar.

Las cintas de comedia ganadoras ocupan un segundo lugar distante, con solo 11 triunfos.

4. Un gran presupuesto no garantiza el Oscar

Getty Images Moonlight fue filmada solo con US$5 millones y ganó en 2017 la estatuilla a Mejor película.

Las producciones con gran presupuesto pueden tener muchas ganancias, pero hoy en día no triunfan en los premios muy a menudo.

Ben-Hur , en su momento la película más cara jamás realizada, obtuvo en 1960 un récord de 11 premios Oscar, incluido a mejor película.

Su presupuesto fue de US$130 millones actuales (ajustado a la inflación), más de 25 veces el de Moonlight que ganó en 2017.

Y son películas baratas como Moonlight las que han estado ganando recientemente, pues desde 1991 solo en tres ocasiones ocurrió lo contrario : "Titanic" (1998), "Gladiador" (2001) y The Departed (2007) siendo las más caras en producción que ganaron la estatuilla.

5. Estar en la temporada de premios

Getty Images Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, ganó el Critics Choice Awards de este año.

A los Oscar les precede una temporada de premiaciones que incluyen los Globos de Oro y diversos galardones de la industria del cine. Todos ellos tienen miembros que también votan en los Oscar.

Por lo tanto, las victorias en estas ceremonias generalmente se toman como un indicativo de la suerte que puede tener una película en la entrega de la Academia.

Si para la próxima entrega "1917" es tu favorita, esto te animará: ganó el Globo de Oro al mejor drama y el Producers Guild of America Award (el premio del Sindicato de Productores de EE.UU.).

De las 14 películas que lograron esta doble victoria, 11 obtuvieron un Oscar a m ejor p elícula.

Sin embargo, esto también podría ser presagio para una sorpresa en los premios de este año: Once Upon a Time in Hollywood , de Quentin Tarantino, ganó el premio a mejor película en los Critics Choice Awards.

Desde 2000, e l ganador de los Critics ha sido el mismo en los Oscar en 13 de 20 ceremonias.

6. Tener un director (no directora)

Getty Images "Mujercitas", de Greta Gerwig, es la decimosegunda cinta en la historia dirigida por una mujer en ser nominada a mejor película.

Esta es una desafortunada verdad de los Oscar: solo 12 películas dirigidas por mujeres han sido nominadas para el premio a mejor película, de las más de 560 nominadas en toda la historia.

Y de ellas, solo ganó una en 2010, "Vivir al límite" ( The Hurt Locker ).

La cinta también llevó a que Kathryn Bigelow se convirtiera en la primera mujer en ganar la estatuilla a mejor dirección.

Para este año, "Mujercitas", de Greta Gerwig, ha sido nominada a mejor película, pero ninguna mujer competirá para el premio de dirección.

Los corredores de apuestas han dado a la película una probabilidad de hasta 150/1 para que sea elegida como m ejor película el 9 de febrero.

7. Que sea en inglés

Getty Images Parasite sería la primera película en idioma extranjero en ganar el Oscar a la mejor película.

Además de elogios de los críticos, y premios como la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, la película surcoreana Parasite también está causando revuelo en el Oscar de este año porque podría hacer historia.

Además de pelear en la categoría de mejor película extranjera, el filme surcoreano ha sido nominado a mejor película y mejor director, y es el segund o favorit o de los corredores de apuestas detrás de "1917".

Pero un hecho de peso es que ninguna película que no sea en inglés ha ganado este premio.

Solo otras 10 han sido nominadas, sorteando el ser encasilladas en el premio de película en habla no inglesa.

Extra: tener a Meryl Streep

Getty Images Meryl Streep es un ejemplo de los actores ganadores del Oscar que impulsan a sus películas a triunfar en mejor película.

Es una broma, pero con cierto sentido.

Meryl Streep pertenece a un grupo de élite de actores vivos que han protagonizado las cintas ganadoras a mejor película.

La actriz ha estado en tres, al igual que Morgan Freeman, Colin Firth, Ralph Fiennes, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Beth Grant, Bernard Hill, Diane Keaton, Shirley MacLaine y Talia Shire.

Al parecer, tener en el elenco a uno de estos grandes de la pantalla aumenta las posibilidades de éxito de las películas.

Eso puede deberse en parte a que los actores son el grupo más grande de profesionales del cine que votan en los Oscar , por lo que los grandes nombres y las grandes actuaciones siempre importan mucho.

Otro hecho interesante es que es bastante raro que los filmess ganen el premio a mejor película sin tener nominaciones para sus actores: solo 11 lo han hecho en la historia de los Oscar y la más reciente fue Slumdog Millionaire ("Quisiera ser millonario") en 2009.

La favorita, "1917", podría poner fin a esa racha en 2020.

