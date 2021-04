Oscar 2021: Io Sì, la canción con la que Laura Pausini aspira a la estatuilla dorada tras 3 décadas de éxitos (y alguna que otra decepción)

Getty Images

Laura Pausini está pasando por uno de los mejores momentos de su larga carrera, que ya casi se extiende por 30 años.

A fines de febrero, la estrella de las baladas románticas ganó el Globo de Oro a Mejor canción original por el tema Io Sì, de la banda sonora de la película italiana "La vida por delante", lanzada en Netflix.

Ahora la intérprete italiana está nominada al Oscar por la misma canción, junto con la compositora estadounidense Diane Warren.

Pausini difundió en sus redes sociales un video de ella y su familia celebrando a gritos el anuncio de la nominación al Oscar, a mediados de marzo.

La nominación se suma a una larga lista de éxitos que ha registrado la cantante desde que debutó a los 18 años en el famoso Festival de la Canción de San Remo, en Italia, en 1993.

Pero en las entrevistas que ha dado tras la nominación, Pausini también recordó un episodio amargo: aquella vez en la que su disquera no creyó que pudiera ganar el Grammy al que estaba nominada y cómo ella se desquitó tras ganar el Globo de Oro.

La canción ganadora

Basada en la novela homónima de Romain Gary, la película "La vida por delante" cuenta la historia de Madam Rosa, una exprostituta anciana y sobreviviente del Holocausto que forja un vínculo con un inmigrante huérfano de Senegal de 12 años.

La cinta tiene como protagonista a Sophía Loren, que volvió a las pantallas después de 10 años, y fue dirigida por Edoardo Ponti, hijo de la actriz.

Seen, un tema de la banda sonora del largometraje, fue escrito originalmente en inglés por Diane Warren, nominada previamente 11 veces al Oscar por canciones como I Don't Wanna Miss A Thing, interpretada por Aerosmith para la película Armageddon.

Mientras se desarrollaba el proyecto de la película, Pausini estaba a punto de grabar un nuevo disco, pero tuvo que suspender sus planes a causa de la pandemia de covid-19.

"Me sentía asustada y deprimida, como estoy segura de que la mayoría de nosotros nos sentíamos", le dijo Laura Pausini a Leila Cobo, vicepresidenta de Música Latina de la revista Billboard, a inicios de marzo, después de ganar el Globo de Oro.

Hasta que Warren y Ponti la llamaron para que escribiera la versión en italiano de la canción Seen para la película.

"Escuché la canción en inglés e inmediatamente sentí una conexión muy fuerte. Sentí que volví a la vida. Se sentía bien hacerlo porque el mensaje detrás de la canción era muy edificante y necesario", le dijo Pausini a Cobo, de Billboard ,y también autora del libro "La Fórmula 'Despacito': Los hits de la música latina contados por sus artistas".

En una entrevista con el canal E! Entertainment, la artista dijo que el proyecto le dio "la fuerza para empezar de nuevo" y que esperaba "ser la única persona que tuvieran [Warren y Ponti] en mente".

"Quería propagar el significado de la canción, es muy conmovedor", agregó.

Pausini tradujo la canción al italiano junto a Niccoló Agliardi, bajo el título de Io Sì ("Yo sí"), y también la adaptó al español, portugués y francés.

La versión en español de la canción tiene versos como "Cuando más te faltan las palabras // Yo estoy, yo estoy // Cuando no valoras lo que logras // Yo estoy, yo estoy"; "Si nadie te ve // Yo sí // Si nadie te siente // Yo sí"; "Y nadie lo cree // Mas, yo sí".

"Puedo usar mi voz y mis plataformas para seguir propagando el mensaje de amor que tiene la canción", Pausini le dijo también a E! Entertainment. "Es increíble cómo todavía en pleno siglo XXI tenemos que recordarle a la gente que debe ser amable sin importar la raza y la cultura. Necesitamos amar".

Ante la noticia de la nominación al Oscar, Pausini compartió su emoción en redes sociales.

"Todavía no me lo creo. Formar parte de un proyecto tan especial como 'La vida por delante'al lado de Edoardo Ponti y Sophia Loren ya lo considero uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. Ahora saber que estoy nominada al Oscar supera toda meta o expectativa que hubiese soñado en mi vida. Es algo que mi ser aún no comprende y solo puedo agradecer a la Academia por tener en cuenta a 'Io Sì' y su mensaje", escribió Pausini en Instagram el mismo día que se anunciaron a los candidatos a los premios.

"¡Una canción en italiano está nominada al Oscar!!!! ¡Qué orgullo representar a mi país en uno de los galardones más importantes de la industria!", agregó.

Leila Cobo, de Billboard, le dijo a BBC Mundo que "tener una nominación al Oscar es algo superimportante para la carrera de cualquier artista" y que "así lo gane o no lo gane, la nominación es un logro importantísimo, además, por ser la primera italiana mujer (en esta categoría), es triplemente importante".

Larga carrera

Pese a la atención que está recibiendo por la nominación al Oscar —y que ha recibido a lo largo de su carrera—, Laura Pausini ha dicho en varias entrevistas que de niña no soñaba con ser famosa, sino solo con cantar en algún "piano bar".

Pero su vida cambió a los 18 años, cuando tuvo la oportunidad de presentarse en el famoso Festival de la Canción de San Remo, en Italia, en 1993.

Su canción La solitudine (que poco después se volvería famosa en América Latina como "La soledad") la llevó a ganar el primer premio en la categoría de artista nuevo en el certamen.

Tras el triunfo grabó su primer disco ese mismo año e incursionó en el mercado en español en 1994, con sucesivos éxitos como "Se fue", "Escucha tu corazón", "Amores extraños", "Las cosas que vives" o "Quiero decirte que te amo", entre otros.

Para 2004, ya había vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo, detalla la revista Billboard.

"Un logro sorprendente para cualquiera, mucho más para una artista excluida del lucrativo mercado angloparlante", señalaba la revista en un artículo sobre la italiana publicado en 2014.

Como le dijo Leila Cobo a BBC Mundo, Pausini "es una súper estrella de la música, tanto en italiano como en español".

"El hecho de que tenga una carrera tan larga, habla de su posición en el mundo musical en general. Tiene un sonido muy particular, muy reconocible, una voz divina, y eso le ha permitido durar mucho más allá de cualquier moda", agregó Cobo.

También ha ganado cuatro premios Lo Nuestro, un premio Billboard, un Grammy y cuatro veces el Grammy Latino. Aunque la última vez que ganó este galardón, en 2018, la disquera con la que trabajaba no parecía tenerle mucha fe, según contó ella misma.

"Les devolví las flores"

En una entrevista con Leila Cobo, de Billboard, en 2014, tras dos décadas de carrera profesional, Laura Pausini dijo: "No soy de aquellas que en 20 años ha revolucionado su música y estoy muy contenta de decirlo en el sentido de que mucha gente ama a lo largo de los años [...] experimentar nuevos sonidos. Por supuesto he cambiado como persona desde los 18 hasta ahora, pero me siento muy similar a lo que ustedes conocieron desde el principio".

Getty Images Laura Pausini ganó un Grammy latino en 2018 por su álbum "Hazte sentir".

Pero en 2018, cuando fue nominada al Grammy Latino en la categoría de Mejor álbum tradicional, con el disco "Hazte sentir", su disquera" parecía no confiar tanto en la vigencia de su música, según contó Pausini en una entrevista con el diario español La Vanguardia, publicada en marzo.

"Te contaré algo: hace dos años fui nominada a los Grammys latinos por el tema 'Hazte sentir'. Llamé a mi compañía, y me dijeron: 'Con la edad que tienes y la música que funciona ahora, creemos que no ganarás. No vamos a pagar el viaje'. Me sorprendió tanto que llegué a las lágrimas. Mis padres me propusieron hacer un viaje familiar a Las Vegas, y, si ganaba, al menos me quedaba ese recuerdo. Gané [...]. Ahora me han mandado flores por el Globo de Oro y se las he devuelto…", dijo Pausini a La Vanguardia.

Sin embargo, días después, Pausini habló con su compañía discográfica, según una declaración enviada a BBC Mundo por su publicista en EE.UU. La situación se arregló y sigue trabajando con la empresa.

"Hoy hablé con el presidente de mi compañía discográfica en Italia con la que se había generado una desagradable situación relacionada con el Latin Grammy en 2018 la cual me hirió mucho. Me alegró recibir su llamada y tener la oportunidad de aclararlo todo [...]", escribió Pausini en una de sus cuentas de Facebook.

"Poder por fin aclarar todo y recibir sus disculpas me han hecho sentir comprendida y ahora tengo más energía que nunca… Empezamos a tope para todo lo que nos espera… juntos", dijo también.

¿Le esperará ahora el Oscar?

