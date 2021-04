Oscar 2021: estos son los nominados a los premios de la Academia de Hollywood

Netflix "Mank" encabeza la lista de nominados con 10 menciones.

Llegan con retraso por causa de la pandemia del coronavirus, pero finalmente este domingo 25 de abril tendrá lugar la edición 93ª de los premios Oscar que entrega la Academia de Cine de Hollywood.

La película "Mank", del cineasta David Fincher, lidera la carrera con 10 nominaciones.

Le siguen media docena de cintas con 6 nominaciones cada una: The Father ("El padre"), Judas and the Black Messiah ("Judas y el mesías negro"), Minari ("Minari: historia de mi familia"), Sound of metal ("El sonido del metal"), The Trial of the Chicago 7 ("El juicio de los 7 de Chicago") y Nomadland.

Esta última se considera la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.

Su directora, Chloé Zhao, aspira al premio a la mejor dirección.

Por primera vez en la historia en esta categoría hay dos mujeres, ya que también fue nominada Emerald Fennell por Promising Young Woman (traducida como "Hermosa venganza" o "Una joven prometedora").

El fallecido Chadwick Boseman podría lograr un Oscar póstumo al mejor actor por Ma Rainey's Black Bottom ("La madre del blues").

Entre los nominados está el filme chileno "El agente topo", dirigido por Maite Alberdi, que competirá en la categoría de mejor largometraje documental.

Lista de nominaciones

Searchlight Pictures "Nomadland" es la favorita para esta edición de los Oscar.

Mejor película

"El padre"

"Judas y el mesías negro"

"Mank"

Minari

Nomadland

"Hermosa venganza" (o "Una joven prometedora")

"El sonido del metal"

"El juicio de los 7 de Chicago"

Mejor dirección

Thomas Vinterberg - Another Round ("Otra ronda" o "Una ronda más")

David Fincher - "Mank"

Lee Isaac Chung - Minari

Chloé Zhao - Nomadland

Emerald Fennell - "Hermosa venganza" (o "Una joven prometedora")

Netflix Gary Oldman fue nominado por "Mank".

Mejor actor

Riz Ahmed - "El sonido del metal"

Chadwick Boseman - "La madre del blues"

Anthony Hopkins - "El padre"

Gary Oldman - "Mank"

Steven Yeun - Minari

Mejor actriz

Viola Devis - "La madre del blues"

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday ("Estados Unidos contra Billie Holiday")

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman ("Fragmentos de una mujer")

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - "Hermosa venganza" (o "Una joven prometedora")

Focus Features Carey Mulligan fue nominada por "Hermosa venganza".

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen - "El juicio de los 7 de Chicago"

Daniel Kaluuya - "Judas y el mesías negro"

Leslie Odom Jr - One Night in Miami ("Una noche en Miami...")

Paul Raci - "El sonido del metal"

Lakeith Stanfield - "Judas y el mesías negro"

Netflix Glenn Close fue nominada por "Hillbilly, una elegía rural".

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm ("Borat 2")

Glenn Close - Hillbilly Elegy ("Hillbilly, una elegía rural")

Olivia Colman - "El padre"

Amanda Seyfried - "Mank"

Yuh-Jung Young - Minari

Borat 2 Maria Bakalova está nominada por "Borat 2".

Mejor guion original

"Judas y el mesías negro"

Minari

"Hermosa venganza " o "Una joven prometedora"

"El sonido del metal"

"El juicio de los 7 de Chicago"

Lionsgate "El padre" está protagonizada por Olivia Colman y Anthony Hopkins.

Mejor guion adaptado

"Borat 2"

"El padre"

Nomadland

"Una noche en Miami..."

The White Tiger ("Tigre blanco")

Mejor edición

"El padre"

Nomadland

"Hermosa venganza" o "Una joven prometedora"

"El sonido del metal"

"El juicio de los 7 de Chicago"

STX Films Las nominaciones de este año están muy repartidas.

Mejor película internacional

"Otra ronda" o "Una ronda más" - Dinamarca

Better Days - Hong Kong

Collective - Rumania

The man who sold his skin - Túnez

Quo vadis, Aida? - Bosnia y Herzegovina

Disney/Pixar "Soul" es la favorita en la categoría de película animada.

Mejor película animada

Onward ("Unidos")

Over the Moon ("Más allá de la Luna")

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon ("Shaun, el cordero: La película - Granjaguedón" o "La oveja Shaun. La película: Granjaguedón")

Soul

Wolfwalkers ("Wolfwalkers: Espíritu de lobo")

Netflix Los dos actores protagonistas de "La madre del blues" fueron nominados.

Mejor diseño de producción

"El padre"

"La madre del blues"

"Mank"

News of the World ("Noticias del gran mundo")

Tenet

Mejor largometraje documental

Collective

Crip Camp ("Campamento extraordinario")

"El agente topo"

My Octopus Teacher ("Mi maestro el pulpo")

Time

Maite Alberdi El documental chileno "El agente topo" fue nominado.

Mejor corto documental

"Colette"

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha ("Una canción de amor para Latasha")

Mejor corto de ficción

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Mejor corto animado

Burrow ("Madriguera")

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Netflix "El juicio de los 7 de Chicago" fue nominada también en la categoría de mejor fotografía.

Mejor fotografía

Phedon Papamichael - "El juicio de los 7 de Chicago"

Dariusz Wolski - "Noticias del gran mundo"

Sean Bobbitt - "Judas y el mesías negro"

Erik Messerschmidt - "Mank"

Joshua James Richards - Nomadland

Mejor vestuario

Alexandra Byrne - "Emma"

Ann Roth - "La madre del blues"

Trish Summerville - "Mank"

Bina Daigeler - Mulan ("Mulán")

Massimo Cantini Parrini - Pinocchio ("Pinocho")

Emma "Emma" fue nominada en las categorías de mejor vestuario y maquillaje.

Mejor maquillaje y peluquería

"Emma"

"Hillbilly, una elegía rural"

"La madre del blues"

"Mank"

"Pinocho"

Mejor canción original

Fight for you - "Judas y el mesías negro"

Hear my voice - "El juicio de los 7 de Chicago"

Husavic - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ("Festival de la Canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga")

Io sì - La vita davanti a sé ("La vida por delante")

Speak now - "Una noche en Miami..."

Altitude La banda sonora de "Minari" fue nominada.

Mejor banda sonora

Da 5 Bloods ("5 sangres")

"Mank"

Minari

"Noticias del gran mundo"

Soul

Mejor sonido

Greyhound ("Greyhound: Enemigos bajo el mar")

"Mank"

"Noticias del gran mundo"

Soul

"El sonido del metal"

Mejores efectos visuales

Love and monsters

The Midnight Sky ("Cielo de medianoche")

"Mulán"

The One and Only Ivan ("El único y gran Iván")

Tenet

