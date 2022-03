Oscar 2022 | “Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión”: la reacción de Chris Rock a la bofetada que le dio el actor Will Smith en la ceremonia

Con una medio sonrisa y un gesto de desconcierto, el comediante Chris Rock exclamó: "Will Smith me acaba de dar una bofetada".

Tras unos segundos de conmoción, añadió: "Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión".

Luego entregó el premio al mejor documental.

Intentaba cerrar así el incidente que terminó por acaparar toda la atención de la 94ª edición de los Oscar, los premios que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Una gala que se verá ya siempre relacionada con el momento en el que el actor Will Smith golpeó a Chris Rock en la cara sobre el escenario después de que el comediante hiciera una broma sobre la esposa del actor, Jada Pinkett Smith.

Refiriéndose a la cabeza rapada de Pinkett Smith, Rock dijo: "Jada, no puedo esperar a GI Jane 2", en referencia a GI Jane, la película de 1997 en la que Demi Moore interpretó el papel principal con la cabeza rapada.

Smith, a quien primero se le ve riendo, subió al escenario y le dio una bofetada a Rock antes de regresar a su asiento y gritar: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca".

El comediante le dijo: "Vaya, tío, ¡era solo un chiste sobre G.I. Jane!", a lo que el actor insistió en exigirle que no hablara de su esposa.

Minutos después Will Smith fue galardonado con el Oscar a mejor actor por su interpretación en King Richard.

Durante su discurso de aceptación del premio, Smith, entre lágrimas, se disculpó: "Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados", dijo.

"El arte imita a la vida. Parezco el padre loco, como decían de Richard Williams. Pero el amor te hará hacer locuras".

Pinkett Smith ha dicho que padece alopecia.

La Academia de Hollywood publicó después un tuit en el que dijo que "no aprueba la violencia en ninguna de sus formas".

"Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de nuestros 94º premios, que se merecen este momento de reconocimiento de sus colegas y amantes del cine de todo el mundo".

