"Oshin": la serie de televisión japonesa que se convirtió en un fenómeno mundial

Una pequeña niña japonesa camina arduamente en medio de una tormenta de nieve para llegar a casa. Mucha gente alrededor del mundo recuerda esta icónica escena televisiva de la década de 1980.

Formaba parte del drama "Oshin", que fue un éxito no solo en su país de origen, Japón, sino también en más de 60 países.

Mucho antes de la llegada de los dramas coreanos y películas como Crazy Rich Asians, fue un fenómeno raro y sin precedentes: un éxito mundial asiático.

A muchos les encantó la historia de Oshin, una niña que creció en la pobreza extrema en una zona rural de Japón a principios del siglo XX.

A pesar de sufrir numerosas tragedias personales, persevera y finalmente se convierte en la exitosa jefa de una cadena de supermercados.

Ha habido un renovado interés en la serie después de que su guionista, Sugako Hashida, una de las escritoras de televisión más exitosas de Japón y destinataria de la Orden de la Cultura, muriera en abril de un linfoma a la edad de 95 años.

Fanáticos de todo el mundo han rendido un nostálgico homenaje a la serie en las redes sociales en las últimas semanas.

Acclaimed Japanese scriptwriter Sugako Hashida, best known for the popular 1980s television series Oshin, has died of lymphoma. She was 95. RIP

Has anyone here watched Oshin?

I have so many memories of childhood when my family watched it. #sugakohashida #oshin pic.twitter.com/CjhpniNOUf