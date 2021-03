Otorgan premio al periodista Martin Baron

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concedió el Gran Premio Chapultepec 2021 al editor estadounidense Martin Baron, ex director ejecutivo de The Washington Post.

El presidente del organismo, Jorge Canahuati, indicó que a lo largo de sus 45 años de carrera, Baron mostró "liderazgo y determinación en la búsqueda de la verdad" y agregó que luchó contra numerosos obstáculos "para seguir construyendo democracia a través de una prensa libre, independiente e inclaudicable".

De su trayectoria, la SIP destacó su énfasis en el derecho del público a estar informado, la protección y promoción de la libertad de expresión a través del ejercicio de un periodismo independiente y la búsqueda de la verdad.

A lo largo de su carrera, el periodista estadounidense fue editor jefe The Washington Post, The Boston Globe y The Miami Herald. Asimismo fungió como editor senior de The New York Times y Los Angeles Times. La entrega del reconocimiento se hará en la próxima Reunión de Medio Año de la SIP a realizarse virtualmente el 20 de abril.