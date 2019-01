Padre e hijo se disfrazan de Elsa para bailar "Libre soy" (VIDEO)

La cuenta de Twitter @28alexll compartió un video de un padre con su hijo bailando "Let It Go" (conocida como "Libre soy" en español), la canción más popular de la película de Disney "Frozen".

Según el usuario Alejandro Shepherd, los compañeros de colegio del niño se burlaron por querer disfrazarse como Elsa, una de las protagonistas de la película animada. Ante eso, el padre reaccionó haciéndolo junto a él y bailando.

El tuit está teniendo miles de reacciones. Algunas personas dicen admirar la respuesta del papá, mientras que otros lo censuran.