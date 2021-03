Padre obliga a su hija a disculparse públicamente por compartir video haciendo “twerking” por TikTok

La historia de una joven mexicana trascendió en las redes sociales luego de que ésta se viera obligada a crear un nuevo video en el que acompañada de su padre le pide disculpas a la familia por haber grabado un clip bailando en su cuenta de TikTok.

“Este video lo estoy grabando para pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro, esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron”, dice la joven en el video que circula en redes como Twitter.

Sin embargo, el padre - no satisfecho con las disculpas- le insiste para que diga con quién se está excusando. A esto, la joven contesta que con sus hermanas. El padre añade que a su madre.

“¿Por qué haces este tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan en algo?”, cuestiona muy enojado el padre.

Las disculpas públicas han provocado opiniones encontradas entre usuarios. Algunos apoyan la posición del padre, pero otros consideran que el hombre se excedió.

Padre de familia reprende fuertemente a su hija y la obliga a ofrecer una disculpa tras sorprenderla grabando videos en TikTok bailando twerking.



¿Qué opinan de esto? pic.twitter.com/OJDyHEe70m — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) March 5, 2021