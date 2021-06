Pareja se encadenó para "arreglar sus problemas" pero se soltó cuatro meses después

IG:sashaplusvika

Viktoria Pustuvitova y Alexandr Kudlay eran una pareja ucraniana que había comenzado un particular reto el pasado mes de febrero.

Según la agencia ‘Reuters’, este consistió en encadenarse de las manos para tratar de salvar su relación, la cual estaba llena de altibajos.

Kudlay fue quien le propuso la idea a su entonces novia tras una fuerte discusión que tuvieron.

“Nosotros solíamos terminar dos veces a la semana, pero luego de una pelea le dije a ella (Viktoria) ‘te voy a atar a mí’”, comentó el novio de la mujer en entrevista con el medio citado.

Al principio, Pustovitova no aceptó la propuesta de encadenarse a su novio, pero con el paso del tiempo cambió de opinión y aceptó ‘unirse’.

“Decidí que sería una experiencia interesante porque seguramente me hará sentir emociones que no he experimentado antes”, comentó la mujer en su momento.

Sin embargo, tras 123 días tomaron la decisión de separarse definitivamente en una especie de ceremonia que se realizó en una plaza de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania.

En declaraciones para medios locales, la expareja aseguró que de ahora en adelante cada uno seguirá por su camino.

“El sentido común nos sugirió que ni Vika ni yo necesitamos esta relación, que solo nos perjudica”, comentó Kudlay.

A pesar de que la historia de amor terminó, Pustuvitova y Kudlay establecieron un récord al ser la pareja ucraniana que más tiempo duró encadena, de acuerdo Registro de Récord Nacionales de ese país.

Ahora, la expareja también aprovechará para tratar de sacar algunos dividendos económicos de su ruptura amorosa, pues van a subastar la cadena que los mantuvo juntos durante 4 meses.