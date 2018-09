Periodista deportiva da lección contra el machismo a Claudio Husaín en TV [VIDEO]

El género en lo vinculado al fútbol dejó de ser materia de debate hace un buen tiempo, sin embargo, para algunos no es tanto así. Así lo demuestra el video de la red social Facebook que acompaña esta nota.

En la última edición del programa "De fútbol se habla así" que transmite la cadena DirecTV, la reportera Antonella Valderrey dio una clase de igualdad ante lo que consideró un menosprecio a su capacidad para hablar sobre el balompié.

Claudio 'Turco' Husaín, polémico ex futbolista y actual panelista deportivo, cuestionó la capacidad de las mujeres para opinar sobre esta temática. De inmediato, Antonnella le respondió de la siguiente manera:

"Pensé que éramos un programa de actualidad y que los debates eran de este siglo. Ya queda claro que las profesiones no tienen género. Que algunos son buenos, algunos son malos, algunas son buenas y algunas son malas en todos los ámbitos. Esa es mi opinión. Si no, tendríamos que hablar de que todos los jueces de línea y todos los árbitros son perfectos y estamos muy lejos de eso, me parece", indicó con dureza en el clip de Facebook que acompaña esta nota.

El conductor del programa, Toti Pasman, intentó darle la palabra a Husaín, pero este evadió el debate.

"Te acusaron de arcaico, no quiero meter más fichas", señaló el conductor. Recién ahí Husaín tomó la palabra y justificó su accionar en la forma en como fue criado.

"Tengo una opinión muy formada, difícil de cambiármela porque crecí en un ambiente que me hizo crecer así, extremadamente machista", señaló Husaín en el clip de Facebook que acompaña esta nota.

Pero ahí no quedó todo. A la respuesta de Husaín, Antonella tuvo una aún más rotunda reacción. Para ella si bien uno puede ser criado o formado de determinada manera, no es imposible cambiar las ideas, es decir, "deconstruir".

"Nosotras entendemos que hay personas que vienen de una construcción, pero para eso existe la deconstrucción. Para empezar a darnos cuenta de que cosas que nosotros pensábamos que eran de una determinada manera y no son tan así. Está bueno ir pensándolo. O, por lo menos, si tenemos una opinión que sabemos que no encaja con los cambios que se están dando por ahí guardarla", cerró la periodista deportiva.

Ya sin mayores recursos, Claudio Husaín concluyó su participación dando a entender que quizás él tiene mayor experiencia para hablar de fútbol pues jugó profesionalmente a dicho deporte.

De más está decir que el video de Facebook tiene miles de vistas y comentarios en Argentina y los países de Latinoamérica donde se ve "De fútbol se habla así".